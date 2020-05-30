HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’ye DSÖ kararını gözden geçirme çağrısı

ABD’ye DSÖ kararını gözden geçirme çağrısı

30.05.2020 18:53 | Son Güncelleme

AB'den yapılan yazılı açıklamada, Washington'a, Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkilerini sonlandırma kararını "gözden geçirme" çağrısı yapıldı.

ABD’ye DSÖ kararını gözden geçirme çağrısı

Açıklamada, pandemi zamanında her türlü desteğin elzem olduğu vurgulandı.Avrupa Birliği'nden (AB) Amerika Birleşik Devletleri'ne, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kararını gözden geçirme çağrısı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü koronavirüsün yayılmasını engellemede başarısız olmakla suçladığı DSÖ ile ilişkilerini keseceklerini açıklamıştı. Trump'ın bu açıklaması üzerine AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ortak bir yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, iki lider ABD'yi kararını gözden geçirmeye davet etti. Söz konusu metinde, "DSÖ şimdi ve gelecekte pandemilere verilecek uluslararası cevaba öncelik etmeye devam etmeli" denilerek bunun için her türlü katılım ve desteğin elzem olduğu vurgulandı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da attığı tweette Trump'ın kararını uluslararası sağlık siyaseti adına üzücü olarak nitelendirmişti. DSÖ'nün geleceği için ihtiyacı olanın reform olduğunu ifade eden Spahn, AB'nin finansal anlamda daha fazla elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulamıştı. Spahn, "Sağlık bakanlığı olarak Almanya'nın AB Başkanlığı dönemindeki hedeflerinden birinin de bu yönde olduğunu" ifade etmişti.

DSÖ’ye en fazla kaynak aktaran ülkeydi

Geçen ay Çin'e karşı "fazla yumuşak davranmakla" suçladığı DSÖ'ye aktarılan fonları askıya alma kararı alan Trump, Cuma günü ise ilişkileri tamamen kesme kararını açıklamıştı. Trump, "Talep edilen ve büyük ihtiyaç olan reformları yapmakta başarısız oldular. Bugün DSÖ ile ilişkimizi sonlandırıyoruz ve bu fonları dünya çapında diğer hak eden küresel sağlık ihtiyaçlarına yönlendiriyoruz" diye konuşmuştu.

DSÖ'ye en fazla kaynak sağlayan ülke konumunda olan ABD, 2019'da örgüte 400 milyon doların üzerinde fon aktarmıştı.

AP / SÖ,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarıBilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı
Atina’dan Ayasofya’daki duaya tepkiAtina’dan Ayasofya’daki duaya tepki
Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu açıkladı: İkisi de yakalandı

Bakan Soylu açıkladı: İkisi de yakalandı

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti! Açıklama geldi

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti! Açıklama geldi

George Floyd'un ölümüne neden olan polisin eşinden flaş karar

George Floyd'un ölümüne neden olan polisin eşinden flaş karar

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan telefon...

Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan telefon...

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda ölü var

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
İtalya'da koronavirüsten can kaybı 33 bin 340'a yükseldi

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 33 bin 340'a yükseldi

ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Rus kamu şirketinin Hafter için bastığı 1 milyar dolarlık sahte Libya dinarı yakalandı

ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Rus kamu şirketinin Hafter için bastığı 1 milyar dolarlık sahte Libya dinarı yakalandı

Atina’dan Ayasofya’daki duaya tepki

Atina’dan Ayasofya’daki duaya tepki

AB'den ABD'ye 'DSÖ kararını gözden geçir' çağrısı

AB'den Trump'a çağrı: Kararını gözden geçir

Trump: Beyaz Saray'da bir MAGA gecesi olacak

Trump'tan gösterilerle ilgili flaş açıklama: MAGA gecesi olacak

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia: Hafter saflarında savaşın

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia: Hafter saflarında savaşın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.