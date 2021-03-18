"ABD'ye En Öldürücü Tehdit İçeriden"

ABD istihbarat birimleri, ülkeye yönelik en ciddi tehdidin içeriden kaynaklandığı uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda ülke içindeki farklı aşırılık yanlılarının ABD vatandaşlarına ya da hükümete yönelik saldırı planlarını hayata geçirmesinden endişe edildiği belirtildi.

Çarşamba günü kamuoyuna açıklanan değerlendirme, tehdidi geniş kapsamlı olarak tanımlıyor ve tek başına ya da küçük hücreler halinde hareket eden unsurlardan gelebileceğini kaydediyor. Değerlendirmeye göre bu unsurların hepsi şiddet yanlısı farklı ideolojilere bağlı. Rapora göe, aşırıcılık yanlıları son dönemdeki siyasi ve sosyal olaylar nedeniyle tetiklenmiş görünüyor.

Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından diğer istihbarat kuruluşları ve emniyet teşkilatlarıyla birlikte hazırlanan rapora göre "Azınlık topluluklara yönelik bağnazlık ve hükümetin insanların hayatına gereğinden fazla müdahale ettiği algısı, şiddet içerikli iç aşırıcılığı körüklemeye devam edecek."

Rapor ayrıca 2020 başkanlık seçimleriyle ilgili komplo teorileri ve Corona virüsü pandemisine bağlı şartlar nedeniyle bu yıl içinde bazı aşırıcılık yanlılarının terör eylemleri düzenleyebileceği uyarısında bulunuyor.