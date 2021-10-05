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ABD'ye Girecek Afganlara Tüm Aşılar Yapılıyor

05.10.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li yetkililer, özel vize programı kapsamında ABD'ye kabul edilen Afgan vatandaşlarına kızamık, su çiçeği, kabakulak ve COVID-19 aşılarının yapıldığını açıkladı

ABD’de Afganistan’dan tahliye edilen kişilerin ülkeye alınması işlemine devam ediyor. Bu esnada Afgan göçmenlere kızamık aşıları yapılıyor. Ayrıca tüm bu kişiler ABD’ye girişlerinden önce COVID-19 testine tabi tutuluyor ve Corona virüsü aşıları da yapılıyor.

Yetkililer ortaya çıkan kızamık salgınının ABD’ye girişleri üç hafta kadar geciktirdiğini açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde üslerde ABD’ye giriş işlemleri için bekletilen Afganistan vatandaşlarına yaklaşık 49 bin kızamık aşısı yapıldı. Yetkililer, 24 kişi de kızamık hastalığının görüldüğünü ve ufak bir salgın yaşandığını belirtti.

Kızamık aşısı dışında Afgan vatandaşlarına su çiçeği ve kabakulak hastalıklarına karşı da aşılar yapılıyor. Aşı yapılan kişiler 21 gün karantina sürecine tabi tutuluyorlar.

Bugüne dek üslerde işlemleri süren Afgan vatandaşlarının yüzde 84’üne de COVID-19 aşılarının yapıldığı açıklandı. Hali hazırda çeşitli ABD askeri üslerinde 53 bin civarında Afganistan vatandaşı ABD’ye giriş ve özel vize işlemlerinin tamamlanması için bekleyişini sürdürüyor.

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