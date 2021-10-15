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  4. "ABD'ye Giriş Kısıtlamaları Aşı Şartıyla Kaldırılıyor"

"ABD'ye Giriş Kısıtlamaları Aşı Şartıyla Kaldırılıyor"

15.10.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray yönetimi, yurtdışından ABD’ye kara ve hava yoluyla gelecek yabancı ziyaretçilerden tam doz aşı olanlara kısıtlamaları kaldırma hazırlığında

Beyaz Saray yönetimi, yurtdışından ABD’ye kara ve hava yoluyla gelecek yabancı ziyaretçilerden tam doz aşı olanlara kısıtlamaları kaldırma hazırlığında. Bir Beyaz Saray yetkilisinin verdiği bilgiye göre uygulama 8 Kasım itibariyle başlayacak.

Corona virüsü pandemisinin ilan edildiği 2020 yılı Mart ayında devreye sokulan kısıtlamalar çerçevesinde, Amerika’ya kara sınırlarından sadece zorunlu nedenlerle seyahat edenlere izin veriliyordu. Hava yoluyla yapılan seyahatlerde ise ilk olarak, virüsün çıkış noktası olarak görülen Çin’e yönelik başlatılan uygulama daha sonra 30’dan fazla ülke için de uygulandı.

Aşılama programının bu yıl hızlandırılmasıyla beraber bu kısıtlamalar kademeli olarak gevşetildi. Beyaz Saray’dan Salı günü yapılan açıklamada, Amerika’nın sınır komşuları Kanada ve Meksika’dan geleceklerin tam doz aşı olmaları şartıyla kara ve deniz yoluyla giriş yapabilecekleri belirtildi. Uluslararası havayollarıyla seyahate yönelik kısıtlamalar geçen ay yumuşatılmıştı.

Aşısız kişilerin, Kanada ve Meksika’dan Amerika’ya kara yoluyla girişi hala yasak.

Kanada, tam doz aşı olan Amerikalı ziyaretçilerin ülkeye seyahat etmesine 9 Ağustos’tan bu yana izin veriyor.

Beyaz Saray, 20 Eylül’de yaptığı açıklamada, Kasım ayının başında Çin, Hindistan, Brezilya ve çoğu Avrupa ülkesi dahil 33 ülkeden Amerika’ya havayoluyla giriş kısıtlamalarını kaldıracağını bildirmişti.

Bu açıklamada, aşı zorunluluğunun diğer ülkeler için de geçerli olacağı belirtilmişti.

ABD’ye havayoluyla girecek yabancı ziyaretçilerin uçuş öncesinde aşı belgesi ve Corona virüsü negatif sonuç belgesini göstermesi gerekecek. Kara yoluyla ülkeye girecek aşılı yabancı ziyaretçilerden negatif test sonucu talep edilmeyecek.

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