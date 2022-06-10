ABD'ye Girişte Negatif COVID Testi Zorunluluğu Kalkıyor

Biden yönetimi, Amerika'ya havayolu seyahatiyle giriş yapan yolcuların uçuştan 24 saat öncesinde negatif COVID-19 testi ibraz etmeleri zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı. Böylelikle ABD, Corona virüsünün yayılmasını kontrol altına almak amacıyla hükümetin getirdiği kısıtlayıcı önlemlerden birini daha gevşetmiş oldu.

Üst düzey bir Biden yönetimi yetkilisi, yurtdışından havayoluyla Amerika'ya gelen yolcuların negatif COVID-19 testi ibrazı zorunluluğunun, Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) artık gerekli olmadığı yönündeki değerlendirmesi üzerine Pazar geceyarısından itibaren sona erdirileceğini bildirdi. Biden yönetiminin yapacağı resmi açıklama öncesinde konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkili, CDC'nin her 90 günde bir test zorunluluğuna ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceğini, kaygı uyandırabilecek yeni virüs varyantlarının ortaya çıkması durumunda uygulamanın geri getirilebileceğini belirtti.

Biden yönetimi, geçen yıl Avrupa'nın büyük çoğunluğu, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan ve İran'a uygulanan, zorunlu olmayan seyahat yasağını kaldırmış, bunun yerine Amerika'ya girişte negatif COVID-19 testi zorunluluğu getirmiş ve bireyleri, başkalarına yönelik riske göre sınıflandırma yoluna gitmişti. Uygulama, Amerika'ya seyahat eden yabancı ve göçmen olmayan yetişkinlerin sadece bazı istisnalar haricinde tam aşılı olması zorunluluğunu da beraberinde getirmişti.

İlk uygulama, tam aşılı olduklarının kanıtının yanısıra yolcuların seyahatten üç gün önce yaptırdıkları COVID-19 testinin negatif olması şartı arıyor, aşısız yolcular içinse test yaptıracakları süreyi seyahatten önce üç gün yerine bir güne indiriyordu.

Biden yönetimi, 2021 yılı Kasım ayında aşırı bulaşıcı Omicron varyantının tüm dünyada hızla yayılması üzerine uygulamayı sıkılaştırdı ve aşı statüsüne bakılmaksızın, tüm yolcuların Amerika'ya girişte uçuştan bir gün önce test yaptırması zorunluluğu getirdi.

Havayolu ve turizm şirketleri, uluslararası seyahat üzerinde caydırıcı etkisi olduğu gerekçesiyle aylardır test zorunluluğunu kaldırması için Biden yönetimine baskı uyguluyordu. Çok sayıda ülke, turizmi canlandırmak için tam aşılı ve takviye aşılı yolcular için test zorunluluğunu kaldırmıştı.

Şubat ayında havayolu ve turizm sektöründen gruplar, Amerika'daki her eyalette zaten yüksek sayıda Omicron vakası görüldüğü, aşılama oranlarının yüksek olduğu ve virüse karşı yeni tedavi yöntemleri geliştirildiği gerekçesiyle, test zorunluluğunun artık geçersiz olduğunu savunmaya başladı.

Demokrat Partili Nevada Senatörü Catherine Cortez Masto, yaptığı açıklamada, "CDC'nin uluslararası yolcular üzerinde külfet haline gelen Corona virüsü testi zorunluluğunu askıya almasından memnuniyet duydum. Konaklama sektörümüzün güçlü bir şekilde toparlanmasına destek olmaya devam edeceğim" dedi.

Amerika'ya uluslararası uçuşlarda test zorunluluğunun kaldırılması kararı, bir federal yargıcın, yetki alanını aştığı gerekçesiyle, CDC'nin tren, uçak, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında ve transit yolcu merkezlerinde maske zorunluluğu uygulamasına son vermesinden altı hafta sonra geldi. Biden yönetimiyse toplu taşımada maske zorunluluğunun CDC'nin gelecekteki acil sağlık durumlarına yanıt verme kapasitesini koruduğu gerekçesiyle yargıcın bu kararını temyize götürdü.

Yetkili, CDC'nin güvenlik önlemi olarak her türlü havayolu yolculuğu öncesinde COVID-19 testi yaptırma yönündeki tavsiyesini sürdüreceğini söyledi.

