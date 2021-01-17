HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD’ye gitmek için yola çıkan Honduraslı göçmenler Meksika’ya doğru ilerliyor

ABD’ye gitmek için yola çıkan Honduraslı göçmenler Meksika’ya doğru ilerliyor

17.01.2021 13:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD’ye gitmek için yola çıkan Honduraslı göçmenler Meksika’ya doğru ilerliyor

ABD’nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden’ın mevcut göçmen politikalarını değiştireceğini açıklamasının ardından ABD’ye gitmek üzere Guatemala sınırını geçen binlerce Honduraslı göçmen Meksika’ya ilerliyor.ABD’nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden’ın, Donald Trump’ın göçmen politikalarını değiştireceğini duyurmasının ardından Orta Amerika ülkesi Honduras’tan binlerce kişi ABD’ye gitmek üzere yola çıktı.

ABD’nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden’ın mevcut göçmen politikalarını değiştireceğini açıklamasının ardından ABD’ye gitmek üzere Guatemala sınırını geçen binlerce Honduraslı göçmen Meksika’ya ilerliyor.
ABD’nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden’ın, Donald Trump’ın göçmen politikalarını değiştireceğini duyurmasının ardından Orta Amerika ülkesi Honduras’tan binlerce kişi ABD’ye gitmek üzere yola çıktı. Daha kaliteli bir yaşam için yola çıkan ve Cuma günü müdahalelere rağmen Guatemala sınırını geçen Honduraslı 7 binden fazla göçmen, Meksika’ya doğru ilerlemeye devam ediyor. Göçmenler, Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından ABD’nin sınırlarının kendilerine açılmasını umuyor.
Guatemala’nın göçmenlik otoritesi son iki gün içinde 7 ila 8 bin göçmenin Honduras’tan, Guatemala’ya girdiğini açıkladı. Toplam sayısı hakkında net bilgilerin olmadığı kervan, askerlerle karşı karşıya gelmemek için daha küçük gruplara ayrıldı.

Meksika sınırlarını güçlendiriyor
Guatemalalı göçmenlik yetkilileri, kervanın Meksika’nın güneyindeki Tecun Uman’a doğru ilerlediğini açıkladı. Meksika, göçmenlerin sınıra yaklaşması üzerine ABD ile olan mevcut anlaşma kapsamında hazırlıklara başlayarak, göçmenlerin "yasadışı girişine" izin vermeyeceğini duyurdu. Chiapas ve Tabasco sınır eyaletlerinde 500 göçmenlik memuru görevlendirdi.

Biden göçmenlere yeşil ışık yakmıştı
20 Ocak’ta göreve başlaması planlanan Joe Biden, göreve gelir gelmez yeni bir göçmen yasasını sunacağını açıklamıştı. ABD basını Biden’ın göçmen planının, ABD’de yaşayan 11 milyon yasadışı göçmen için bir "vatandaşlığa giden yol" içerdiğini yazmıştı. Habere göre, geçmişteki af önerilerinin aksine, Biden’ın planı sınır uygulamalarının yumuşatılmasını için maddeler de içerecek. Biden’ın planında ayrıca, Trump’ın yasadışı göçü caydırmak için uyguladığı birçok sert politikaya da son verilecek.

Trump, Salı günü uyarmıştı
Trump, Salı günü Meksika’nın sınırına yaptığı ziyaret sırasında, Biden’ın planladığı göçmen politikası değişikliklerini eleştirmişti. Trump, “Daha önce hiç görmediğiniz bir yasadışı göç dalgası yaşanacak. Geliyorlar çünkü sonunda kendilerine hiçbir şey olmayacağını düşünüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
2500 yıllık! 2001'de bulundu, gizemi halen çözülemedi2500 yıllık! 2001'de bulundu, gizemi halen çözülemedi
38 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 38?38 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 38?

En Çok Okunan Haberler

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Evler ve araçlar kar altında kaldı

Evler ve araçlar kar altında kaldı

Meral Akşener erken seçim beklediği tarihi açıkladı

Meral Akşener erken seçim beklediği tarihi açıkladı

Yer: Adıyaman! Sokak ortasında evire çevire dövdüler

Yer: Adıyaman! Sokak ortasında evire çevire dövdüler

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

Atatürk'ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı

Atatürk'ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı

İçişleri açıkladı! 5 terörist teslim oldu

İçişleri açıkladı! 5 terörist teslim oldu

Kırşehir'de deve kuşu yetiştiriciliği yapıyor: Siparişlere yetişemiyoruz

26 yıl önce 10 taneyle başladı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Bursa-İzmir otobanı kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı

Bursa-İzmir otobanı trafiğe kapandı

FSM'de kaza! Polisler hastaneye kaldırıldı

FSM'de kaza! Polisler hastaneye kaldırıldı

Adana'da 6,5 kiloluk turp görenleri şaşırttı

Tam 6,5 kilo: Gözlerimi alamadım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.