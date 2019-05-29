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'ABD'ye Göre Rusya Düşük Seviyeli Nükleer Denemeler Yapıyor'

29.05.2019 19:30 | Son Güncelleme

Washington'da Hudson Enstitüsü'nde bir panelde konuşan ABD Savunma İstihbarat Dairesi Başkanı Robet P. Ashley'nin aktardıklarına göre, Amerikalı yetkililer Rusya'nın düşük seviyeli nükleer denemeler yaptığı görüşünde

'ABD'ye Göre Rusya Düşük Seviyeli Nükleer Denemeler Yapıyor'

ABD Savunma İstihbarat Dairesi Başkanı Robet P. Ashley, Rusya’nın taraf olduğu uluslararası anlaşmayı ihlal ederek düşük seviyeli nükleer denemeler gerçekleştiriyor olabileceğini söyledi.

Merkezi Washington’da bulunan düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü’nde bir toplantıya katılan Ashley, "ABD, Rusya’nın nükleer deneme anlaşmasına uymadığına inanıyor. Bizce Ruslar, anlaşmanın koyduğu sıfır verim sınırını aşan düşük seviyeli nükleer denemeler yürütmek kapasitesine sahipler” dedi.

1996’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul edilen Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması’na Rusya 2000 yılında taraf olmuştu. 23’üncü yılına giren anlaşmayı ABD dahil 8 ülke hala imzalamış ve onaylamış değil. Bu ülkeler, Çin, İsrail, İran, Kuzey Kore, Mısır, Hindistan ve Pakistan. Bu nedenle anlaşma hala yürürlüğe giremedi ve bağlayıcılık kazanmadı.

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