"ABD'ye hazır giyim ihracatında hedef 1,5 milyar dolar"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, ABD'ye 2018'de 600 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Küresel arenadaki yerimize bakıldığında bu miktarı asla yeterli görmüyoruz ve en az 1,5 milyar doların üstüne çıkarmamız gerektiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

İHKİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip hazır giyim endüstrisi, yıllık yaklaşık 100 milyar dolarla dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı konumundaki ABD pazarını yakın markaja aldı.

Örme Kümesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (UR-GE) kapsamında ABD’ye ticaret heyeti düzenleyen İHKİB, Türk hazır giyim ihracatçılarını New York’ta ABD’nin önde gelen alıcılarıyla bir araya getirdi. 2 gün süren ticaret heyeti görüşmelerinde Türk firmaları büyük ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, ABD'de hazır giyim ihracatını birkaç yıl içinde 1,5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Önce çorap, şimdi de örme giyim ihracatçılarımız ABD’nin önde gelen alım gruplarıyla New York’taki Türkiye Ticaret Merkezi’nde buluşturduk. Önümüzdeki kısa dönemde de iç giyim ihracatçılarımızı Amerikalı alıcılarla bir araya getireceğiz." ifadelerini kullandı.