ABD merkezli düşünce ve araştırma kuruluşu RAND Corporation'ın raporunda, Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı devam eden protestolara yönelik ABD yönetiminin tavırlarında "ihtiyatlı davranması gerektiği" belirtildi. Kuruluş tarafından yayımlanan raporda, 2014'te "şemsiye devrimi" olarak adlandırılan demokrasi yanlısı sokak protestoları ve sonrasındaki gelişmelerin ışığında Hong Kong'un geleceği masaya yatırılarak, Hong Kong-Çin ilişkilerinde ekonomik ve siyasi eğilimler, son protestoları tetikleyen konular ve gelecekteki olası senaryolar değerlendirildi. Hong Kong'un Çin için ekonomik açıdan değerini yitirmeye başlamasına karşın bölgenin Çin'in uluslararası ticaret ve yatırımının anahtarı olmaya devam ettiği kaydedilen raporda, diğer yandan Hong Kong'un Pekin yönetimine göre ulusal bütünlüğün somut bir sembolü olarak büyük politik önem kazandığı bildirildi. - Hong Konglu kimliği Raporda, 2014'deki sokak olaylarıyla bölge halkının Hong Konglu kimliğini Çin ana karasından ayrı tuttuğunu vurgulayan tavır ortaya koyduğu ifade edilirken, Hong Kong'da mevcut yönetime karşı halk muhalefetiyle kendisini gösteren siyasi hoşnutsuzluğun Pekin yönetimi için ikilem teşkil ettiği aktarıldı.

Hem Çin ana karası hem de Hong Kong yetkililerinin protesto gösterilerinin bölgede ekonomik felaket getirebileceği konusunda uyarılar yaptığına dikkat çekilen raporda, somut verilerin söz konusu protestoların Hong Kong ekonomisi üzerinde çok az etkisi olduğunu gösterdiği savunuldu. - "ABD ihtiyatlı davranmalı" Raporda, Hong Kong'da asıl tehlikenin güven sarsılması olduğu ve bunun da diğer birçok alanda etkisini gösterebileceği öne sürüldü. Hong Kong'da geniş halk kitlelerinin katıldığı protestolara ilişkin Washington yönetiminin tavırlarında "ihtiyatlı davranması gerektiği" belirtilen raporda, "ABD, demokrasi yanlısı gruplara göstereceği desteğin, Pekin tarafından Çin Komünist Partisi (ÇKP) rejimini yıkma amaçlı örgütlü bir girişimin parçası olarak yorumlanabileceğini bilmelidir." ifadesi kullanıldı. - Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.