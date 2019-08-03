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ABD’ye ihraç ediyor, taleplere yetişemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:06 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde emekli öğretmen Tülay Atila, çini ihraç ettiği Amerika’dan gelen taleplere yetişemiyor.Niksar ilçesinde emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı çini işini 6 yıllık sürede büyüterek yaklaşık 50 kadına istihdam sağlayan Tülay Atilla (72) Amerika’dan sonra Avrupa’ya açılmaya hazırlanıyor.

Tokat’ın Niksar ilçesinde emekli öğretmen Tülay Atila, çini ihraç ettiği Amerika’dan gelen taleplere yetişemiyor.
Niksar ilçesinde emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı çini işini 6 yıllık sürede büyüterek yaklaşık 50 kadına istihdam sağlayan Tülay Atilla (72) Amerika’dan sonra Avrupa’ya açılmaya hazırlanıyor. Taleplere yetişmekte zorlanan Atila, sanayi sitesi ve OSB’de açtığı yeni atölyeler ve iş ortağı olan kadınlarla kapasitesini artırmayı hedefliyor. İstanbul’dan konteynerlere yüklenen çinileri Amerika’ya gönderen Atila’nın yurt dışında yaşayan çocukları ürünleri pazarlıyor. Evinin bahçesine kurduğu atölyeden birkaç yıl öncesine kadar Amerika’ya 35 koli çini gönderen Atila, yılda 450 koli çini gönderiyor.
Sanatın birçok dalları ile uğraşarak Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretici olarak görev yaptığını belirten Atila, memleketi Niksar’a katkı sağlayarak döviz getirmekten mutlu olduğunu kaydetti. İhracatın yanı sıra istihdam sağladığı kadınların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmesinden mutlu olduğunu ifade eden Atila, “Bir katkı sağlıyoruz, döviz getiriyoruz ihracat yaptığımız için. Buda bizlere gurur veriyor. Hanımların kendi ufak tefek ihtiyaçlarını karşılayacak ücretlerini kendilerinin alması çok güzel bir şey. Sosyal aktiviteleri arttı” dedi.

ABD’den gelen taleplere yetişemiyor
Amerika’dan gelen taleplere yetişmekte zorlandıklarını belirten Atila, “Amerika’dan böyle bir ilgi beklemiyorduk. İlk başladığımızda ayda bir fırın yakarken şimdi 2-3 günde fırın yakar olduk ve fırınlarımızda büyüdü iki fırın yakıyoruz. Böyle biraz bize hayal gibi oldu. Beklenmedik bir şey oldu. Ama başarıyoruz” diye konuştu. Amerika’dan sonra Avrupa’ya açılmayı hedeflediklerini ifade eden Atila, “Avrupa’ya dolaylı olarak girmiş durumdayız. Amerika’daki toptancı fuarlarına gelen Avrupalı dolaylı olarak ürettiğimiz çinilerden almış oluyor” ifadelerini kullandı.
Göz nuru, el emeği, sabır, ekonomi herşeyin çini sanatı içerisinde yer aldığını belirten Atila açıklamalarına şöyle devam etti: “Ülkemizde bu ürünlerimize biraz indirim yapın denildiğinde çok üzülüyoruz. Değersiz, gereksiz, o kadar şeyler için para harcayan tüketici el sanatına gelince bu resim olabilir, ebru olabilir orada bir kendine fren koyuyor ve gerçek değeri vermiyor” diye konuştu

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