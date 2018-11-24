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ABD’ye iklim felaketi uyarısı

24.11.2018 14:39 | Son Güncelleme

ABD’de Kongre'nin yaptırdığı araştırma, küresel ısınmanın ABD'ye yüz milyarlarca dolara mal olabileceğini ortaya koydu.

ABD’ye iklim felaketi uyarısı

Başkan Trump, geçen yıl hazırlanan ve benzer uyarılar içeren rapor için "saçmalık" demişti. ABD yönetimine bağlı Ulusal İklim Değerlendirme (NCA) birimi tarafından yapılan araştırma, küresel ısınmanın ABD'ye maliyetinin "yüzyılın ortasına kadar yüzlerce milyar doları bulabileceğini” ortaya koydu. NCA raporunda, karbondiyoksit gazının salınımının azaltılması için radikal önlemler alınması talep edildi.

Raporda, kararlı ve sürekli mücadele edilmediği takdirde, iklim değişikliğinin ülkenin altyapısına ve kaynaklarına zarar vereceği ve ekonomik büyüme hızını düşüreceği belirtildi. İklim değişikliğinin ülke sınırları ötesindeki etkilerinin de ABD'nin ticaret ve ekonomisini, ithalat ve ihracatı, uluslararası kuruluşları ve tedarikçileri olumsuz yönde etkileyeceğinin altı çizildi. Raporu hazırlayan uzmanlar, artan hava sıcaklığının, aşırı sıcakların, kuraklığın, yangınların ve fırtınaların tarımı da olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

İklim değişikliği sonucu oluşacak aşırı hava koşulları, hava kalitesindeki değişim veya yeni hastalıkların insan sağlığını da tehdit edeceğine işaret edilen raporda, aşırı hava koşullarının artık ABD'de etkili olduğuna dikkat çekilerek insanların yol açtığı küresel ısınmanın giderek daha çok hissedildiği belirtildi.

Trump "saçmalık" demişti

Bu yıl dördüncüsü hazırlanan NCA raporunun yeni açıklanan ikinci bölümü, ABD Kongresi girişimiyle yaklaşık 300 bilim insanından oluşan ekibe hazırlatılmıştı. NCA'nın geçen yıl açıklanan ilk bölümü, Başkan Donald Trump tarafından saçmalık olarak nitelendirilmişti. İnsanların tutumunun iklim değişikliğine yol açtığına kuşkuyla yaklaşan Trump, geçen yıl ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı. Trump, ABD'de son aylarda yaşanan doğal felaketler sonrasında da, iklim değişikliği ile afetler arasında bağlantı olabileceğine kuşkuyla yaklaşan açıklamalarda bulunmuştu. Trump, Kaliforniya'daki geniş bir alanı etkileyen yangından yerel orman idaresinin ihmallerini sorumlu tutmuştu.

AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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