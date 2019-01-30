HABER

ABD’ye kaçan Venezuelalı hakim Maduro hakkındaki belgeleri açıklayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 15:26 | Son Güncelleme

ABD’ye kaçan Venezuelalı sulh hakimi Christian Zerpa, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun suçlu olduğunu kanıtlayacak belgeleri açıklayacağını duyurdu.Yaptırım yetkisi olmayan Venezuela Ulusal Meclisinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu “yasa dışı” ilan etmesiyle başlayan gerginlik Venezuela’da giderek büyüyor.

ABD’ye kaçan Venezuelalı sulh hakimi Christian Zerpa, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun suçlu olduğunu kanıtlayacak belgeleri açıklayacağını duyurdu.
Yaptırım yetkisi olmayan Venezuela Ulusal Meclisinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu “yasa dışı” ilan etmesiyle başlayan gerginlik Venezuela’da giderek büyüyor. ABD’ye kaçan sulh hakimi Christian Zerpa, elinde Maduro’nun suçlu olduğunu kanıtlayacak belgeler olduğunu iddia etti. Zerpa, 10 Ocak’ta Adalet Yüksek Mahkemesi nezdinde görev süresinin yenilemesinden birkaç gün önce kaçtığı Florida’da mahkeme önünde kanıt sunmaya hazır olduğunu açıkladı. Zerpa, “Biz Maduro’ya karşı çıkanlar, ölüme mahkum edilen bir otokrasinin etkisi altındayız” dedi.
Venezuela’da bıraktığı karısı ve kızının hayatı için endişelendiğini açıklayan Zerpa, “Maduro’nun suçlu olduğunu kanıtlayacak belgelere sahibim. Kanıtları, duyduklarımı, gördüklerimi veya bazı üst düzey yetkililerin davranış biçimlerini kanıtlayacağım. Bunu açıkça ortaya koyacağım” ifadelerini kullandı.
Venezuela hükümeti, Zerpa’nın ülke dışına çıkmasından hemen sonra iş arkadaşlarına karşı cinsel taciz, haksız davranışlar ve psikolojik şiddet uyguladığı ile ilgili bir raporu basına servis etmişti.

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
Sarıgül, DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı olduSarıgül, DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı oldu
Erdoğan: Sanatçılar ve sanat türleri arasında ayrım yapmadıkErdoğan: Sanatçılar ve sanat türleri arasında ayrım yapmadık

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.