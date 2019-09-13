ABD’ye Kaçırılan Casus Rus Yetkililerin Başını Yaktı

Interfax’a göre bilgi veren isim, “Smolenkov’un 2017’nin Haziran ayında ortadan kaybolmasının ardından soruşturma başlatan ilgili güvenlik daireleri, bazı yetkililerin seyahat yasağını ihlal ettiği sonucun vardı. Soruşturmaya göre bu yetkililer, cumhurbaşkanlığı yönetiminin bir çalışanı ve ailesine Karadağ’da tatil izni vermemeliydi. Bu kişiler ihtiyatsız ve sorumsuz davranmakla suçlandı. Bazıları cezalandırıldı, hatta kovuldu. Smolenkov’un aslında tatilci değil firari olduğu sonradan anlaşıldı” dedi.

Interfax’a bilgi veren bir kaynak, Smolenkov’un Karadağ’daki aile tatilinin o dönemin kurallarını ihlal ettiğini zira Rus yetkililerin bu Balkan ülkesinin ziyaretin yasak olduğunu söyledi.

Rus gazetesi Kommersant ise, bu casusun 2017 yılında Karadağ'da tatildeyken eşi ve 3 çocuğuyla birlikte ortadan kaybolan Oleg Smolenkov olabileceğini yazmıştı. Gazete 2018 yılında Smolenkov’un satın aldığı belirtilen ABD’nin Virginia eyaletinde, başkent Washington’a 65 kilometre uzaklıkta bir evin de fotoğrafını yayınlamıştı.

ABD basını Washington’ın yıllar önce yetiştirdiği ve zaman içinde Kremlin’e yakın bir konuma kadar yükselen CIA ajanını 2017 yılında başarılı bir şekilde Rusya’dan Amerika’ya getirttiğini yazmıştı.

Rus haber ajansı Interfax, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA için çalışan ve Rusya’dan çıkarılan Kremlin casusunu elinden kaçıran yetkililerin kovulduğunu duyurdu.

Rusya’nın 206’da Karadağ’da başarısız bir darbe girişiminde bulunduğu iddiası, iki ülke arasında gerilime neden olmuş, 2017 baharında seyahat yasağı getirmişti. Rusya, darbe girişimiyle ilgisi olduğunu reddetmişti.

Kremlin, Smolenkov’un cumhurbaşkanlığında üst düzey olmayan bir makamda görev yaptığını ancak 2016 ya da 2017’de kovulduğunu açıklamıştı. Ancak haber ajansı Reuters’ın gördüğü 2014 yılına ait telefon rehberinde Smolenkov, Cumhurbaşkanı Putin’in dış politika yardımcısı Yuri Uşakov’un başdanışmanı olarak yer alıyor.

Rusya dün, Interpol aracıyla ABD’den CIA casusu olduğu iddia edilen kişinin nerede olduğunu açıklamasını istedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, eski Kremlin görevlisinin 2017’de ABD’ye götürüldüğünü ancak nerede olduğu bilinmediğini açıkladı.

