ABD'ye Karşı AB ve Türkiye'den İran’a Destek

Ortak açıklamada, AB ve Türkiye'nin terörle mücadelede işbirliğini artırma yönündeki güçlü iradelerini tekrarladığı belirtildi. Açıklamada, "Türkiye ve AB terör tehdidine etkin bir şekilde karşı koyabilmek için işbirliğini artırmaya yönelik somut adımlar atmaktadır. Bu adımlar, diğer hususların yanı sıra şunları da içermektedir: iyi uygulamaların paylaşılması; terörün finansmanıyla mücadele; aşırıcılıkla mücadele etmeye yönelik girişimler; DEAŞ’a katılanların yanı sıra geri dönen yabancı terörist savaşçıların engellenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi; havacılık emniyeti ve Türk makamlarıyla AB kurumları arasında daha yakın işbirliği" vurgusu göze çarptı. Bu bakımdan Türkiye'nin en uzun kara sınırına sahip olduğu ve geçmişte de yabancı savaşçılar geçişine sahne olduğu için eleştirilen Suriye sınırına yönelik önlemler yeniden konu edilmiş oldu.

Açıklamada, ABD'nin Mayıs ve Kasım aylarında yaptırım paketlerini devreye soktuğu İran’la ilgili bölüm dikkat çekti. Açıklamada, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın ve bu anlaşma uyarınca yaptırımların kaldırılması sonucunda İran’ın yararlanmakta olduğu ekonomik faydaların sürdürülmesinin önemi hususunda mutabık kaldık" denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin talebine karşılık Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantılı kişiler konusunda ise tam anlamıyla ulaşılmadığı da gözlendi. AB'nin kendi terör örgütleri listesindeki PKK ve DHKP-C konusunda Türkiye ile hemfikir olduğu açıklamada, "PKK ve DHKP-C, AB’nin terör eylemlerine dahil olan kişiler, gruplar ve oluşumlar listesinde yer almaya devam etmektedir. Türk tarafı ayrıca, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerinin Türk makamlarınca terörist olarak addedildiğinin altını çizmiştir" denildi.

Vize serbestisi yolunda bir adım da 30 Kasım'da atılacak

Açıklamada, Türkiye'nin geriye beş önkoşul kaldığını duyurmuş olduğu vize serbestisi konusu da yer aldı. Açıklamada, "Taraflar, kalan tüm kriterlerin yerine getirilmesi amacıyla vize serbestisi sürecine devam edilmesi yönündeki niyetlerini teyit etmişlerdir. Vize Serbestisi Yol Haritası kriterleri çerçevesinde, Türkiye, ikinci nesil pasaportları 2 Nisan’dan bu yana düzenlemeye başlamıştır; Türkiye ile AB arasında Europol ve ağır suç ve terörle mücadeleden sorumlu Türk makamları arasında kişisel veri aktarımına ilişkin operasyonel bir anlaşma imzalanması için müzakereler 30 Kasım’da başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.