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ABD'ye kitlesel göç: Meksikalılar endişeli

27.11.2018 14:22 | Son Güncelleme

Orta Amerika'dan binlerce göçmen ABD'ye geçmek için Meksika'nın sınır kenti Tijuana’ya akın ediyor.

ABD'ye kitlesel göç: Meksikalılar endişeli

Meksika sınırı kapatırken, ABD polisi sert şekilde müdahale ediyor. DW'den Tobias Käufer’in Tijuana’dan izlenimleri.Meksika'nın Tijuana kentinde olaylı bir günün bilançosu açıklandı: Göçmenlerin arasında kavga çıkmasına yol açan 16 Meksikalı ve yedisi kadın 36 Honduraslı tutuklandı. Göçmenler derhal sınır dışı edilme tehdidi ile karşı karşıya. Hükümet polis kordonunu yarıp sınıra akın edenlerin sert şekilde cezalandıracağını açıkladı. Ancak bunun için öncelikle söz konusu kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi gerekiyor. ABD ve Meksika güvenlik güçleri zaten olayları güvenlik kameraları ve dronelarla kaydettiler.

Siyasetçilerden de açıklamalar geldi. Meksika'nın görevi Cumartesi günü devralacak yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador gelecekteki kabinesini bir kriz toplantısında çağırdı. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen ise göçmenlere yönelik konuşmasında "anaşiyi" tolere etmeyeceğini söyledi.

ABD'ye sınır geçişi olan Tijuana kentindeki göçmen akını sonrası hayal kırıklığı ve öfke bir aradaydı. Tijuana kenti sakinlerinden sınırı geçemeyenler göçmenlere tepki gösterirken onları alkışlayan ve sınırı geçemedikleri için üzüntülerini paylaşanlar da oldu.

Öfke ve destek bir arada

Göçmen akını Tijuana sokaklarında hararetli tartışmalara neden oluyor. "El Chaparral" sınır geçişine yakın mesafedeki bir kafenin sahibi Fernando göçmenlerle ilgili DW'ye şöyle konuşuyor: “Geldiklerinden beri sınırda sorun var. Televizyonlarda böyle görüntüleri görenler artık Tijuana'ya gelmiyor."

Ancak Orta Amerikalı göçmenleri destekleyen kent sakinleri de var. Fernando'nun bir müşterisi olan Ricarda Rodriguez "İnsanlar yeni bir fırsat arıyor. Bu kadar sert tepki vermeye gerek yok" diyerek ABD'nin tavrını eleştiriyor ve ekliyor "Kadın ve çocuklara göz yaşartıcı gaz sıkılması kabul edilemez."

Bu arada San Diego polisi göçmenlerin kendilerine bazı cisimler fırlattığı savunmasını yapıyor. Video görüntüleri gerçekten de bazı göçmenler tarafından sınır polisine doğru taş fırlatıldığını gösteriyor. Ancak polisin sert müdehalesi olayları uzaktan izleyen kadın ve çocukları da etkiliyor.

Ekonomik endişeler

Tijuanalılar sınır geçişinin kapanış saatleri ve bu sınırlamanın tekrarlanmasından rahatsız. Girişimci Marcello Hinojosa "Bu her iki taraf için de büyük bir ekonomik kayıp. Bir tarafta oturup diğer tarafta çalışanlar işini kaybedebilir. Burayı ziyaret etmeyi planlayan birçok turisti vazgeçirebilir" diyor. Gerçekten de Tijuana'daki şirketlerin satışlarında geçtiğimiz hafta sonu bir azalma yaşandı.

Akşam saatlerinde Tijuana'ya gelen göçmenlerin sayısı yine artış gösteriyor. 241 kişi daha geldi. Şehir yönetimi kampın dolduğunu açıkladı. Spor salonundaki birçoğu Honduraslı göçmen sayısının 5 bin 500'e yükseldiği bildiriliyor. 3 ila 4 bin kişinin daha gelmekte olduğu ve önümüzdeki günlerde Tijuana'ya ulaşacağı haberleri veriliyor.

Tijuana'yı belirsizliklerle dolu yeni bir hafta daha bekliyor. Frontera gazetesi "Daha önce hiç bu kadar korunmasız bir sınırımız olmamıştı" diye yazıyor. Tijuanalılar bu durumun daha ne kadar süreceğini merak ediyor.

Tobias Käufer

© Deutsche Welle Türkçe

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