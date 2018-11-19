ABD'ye meydan okuyan İran Avrupa'dan ümitli

İran Dışişleri Bakanlığı ise AB'nin nükleer anlaşmayı "kurtarabileceğinden ümitli olduklarını" açıkladı.İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek bu ülkeye yeniden yaptırım uygulamaya başlayan ABD'nin bu politikasına dair Tahran'dan yeni açıklamalar geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Hoy kentinde yaptığı konuşmada, "İran'a karşı uygulanan psikolojik savaşın bir parçası olan bu baskıya boyun eğmeyeceğiz" dedi. Ruhani, devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, "Petrol ihracatımızı durdurmayı başaramadılar. Petrol ihraç etmeyi sürdüreceğiz... Bölgesel politikalarınız başarısızlığa uğradı ve Afganistan'dan Yemen'e, Suriye'ye kadar tüm başarısızlığının faturasını İran'a çıkarıyorsunuz" ifadesini kullandı.

ABD yaptırımlarının yeterli uluslararası desteği bulamadığını belirten Ruhani, Washington'ın İran'dan en fazla petrol ithal eden devletler arasında bulunan sekiz ülkeye geçici muafiyet tanıdığını hatırlatarak, "Amerika şu an tecrit edilmiş durumda. Birçok ülke İran'a destek veriyor. Siyonist rejim ve bölgedeki bazı ülkeler dışında hiçbir ülke, Amerika'nın İran'a baskısını desteklemiyor" dedi.