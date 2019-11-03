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ABD’ye PKK, YPG ve FETÖ Eleştirisi

03.11.2019 18:55 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2018 Yılı Terörizm Raporu’nda YPG’den “PKK’nın Suriye uzantıları” ve Fethullah Gülen’den de “sürgünde bir din adamı” olarak etmesine tepki gösterdi

ABD’ye PKK, YPG ve FETÖ Eleştirisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2018 Yılı Terörizm Raporu’nda YPG’den “PKK’nın Suriye uzantıları” ve Fethullah Gülen’den de “sürgünde bir din adamı” olarak etmesine tepki gösterdi.

Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2018 Yılı Terör Raporu’na ilişkin yazılı değerlendirmelerde bulundu. Aksoy, raporda Türkiye’yle ilgili IŞİD (DEAŞ) ve PKK terör örgütleriyle mücadele konusunda bazı bölümleri olumlu olarak yorumladı.

Aksoy, “Raporda Türkiye’nin hem DEAŞ (IŞİD) hem PKK’dan maruz kaldığı terör tehdidi ortaya konmuş, ülkemizin bu terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelesine ve başta DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) olmak üzere, uluslararası plandaki çabalara aktif katkısına vurgu yapılmıştır. Raporda, ABD tarafından “yabancı terör örgütü” olarak listelenen PKK'nın 2015-2018 döneminde Türkiye'de 1200'den fazla sivil, polis ve askerin şehit edilmesinin müsebbibi olduğu teslim edilmiştir” ifadesini kullandı.

Ancak Aksoy, raporda Türkiye açısından olumsuz nitelikte bazı tespitler bulunduğuna da işaret ederek, bu konuda örnek olarak YPG ve FETÖ meselesini gösterdi. Aksoy, “YPG'nin ismen zikredilmemesi, bunun yerine ‘PKK'nın Suriye'deki uzantıları’ ifadesinin kullanılması, bu terör örgütüyle işbirliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir. Öte yandan, Türkiye'yi hedef alan diğer terör örgütü FETÖ'nün elebaşının ‘sürgünde bir din adamı’ olarak takdim edilmesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelmek veya destek vermek anlamına gelmektedir. Ayrıca bu teröristin ABD topraklarında kendisine güvenli sığınak bulmuş olmasını yok sayma çabasının bir tezahürüdür” dedi.

Darbe girişiminde 251 can kaybı yaşandığını anımsatan Aksoy, “15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir” görüşünü dile getirdi.

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