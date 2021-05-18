ABD’ye Rağmen Türkiye Rusya’dan Silah Alabilir

Türkiye, Washington'un uyarılarına rağmen Rusya’dan askeri alışverişini sürdürmekte kararlı. Son tehdit, NATO üyeleri arasındaki çıkmaz Ankara'nın Rus füze sistemi satın alması konusunda derinleşirken geldi.

Washington, Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın almaktan döndürmek için Ankara'ya baskısını arttırırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 13 Mayıs’ta yaptığı açıklamada ABD’nin endişelerini görmezden gelerek Türkiye’nin niyetini savundu.

Bunun bir taarruz sistemi olmadığını belirten Akar, Bu bir hava savunma sistemi olduğu için herhangi bir şekilde füze, hava saldırısı olunca ona karşı kullanılacak bir sistem. Bu sistemin durduğu yerde herhangi bir şekilde kimseyi tehdit etmesi söz konusu değildir. Kimse için risk, tehdit veya tehlike değildir" dedi.

Washington, S-400 füzelerinin gelişmiş radarının NATO savunma sistemleri için tehdit oluşturduğunu söylüyor ve kaldırılması çağrısında bulunuyor. Ancak Ankara, Rus füzelerinden daha fazla satın almayı düşünüyor. Hükümete yakın bir kaynak, Türkiye'nin Moskova ile çoktan anlaşma yaptığını söylüyor.