ABD’ye Rağmen Türkiye Rusya’dan Silah Alabilir

Türkiye, Washington'un uyarılarına rağmen Rusya’dan askeri alışverişini sürdürmekte kararlı. Son tehdit, NATO üyeleri arasındaki çıkmaz Ankara'nın Rus füze sistemi satın alması konusunda derinleşirken geldi.
Washington, Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın almaktan döndürmek için Ankara'ya baskısını arttırırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 13 Mayıs’ta yaptığı açıklamada ABD’nin endişelerini görmezden gelerek Türkiye’nin niyetini savundu.
Bunun bir taarruz sistemi olmadığını belirten Akar, Bu bir hava savunma sistemi olduğu için herhangi bir şekilde füze, hava saldırısı olunca ona karşı kullanılacak bir sistem. Bu sistemin durduğu yerde herhangi bir şekilde kimseyi tehdit etmesi söz konusu değildir. Kimse için risk, tehdit veya tehlike değildir" dedi.
Washington, S-400 füzelerinin gelişmiş radarının NATO savunma sistemleri için tehdit oluşturduğunu söylüyor ve kaldırılması çağrısında bulunuyor. Ancak Ankara, Rus füzelerinden daha fazla satın almayı düşünüyor. Hükümete yakın bir kaynak, Türkiye'nin Moskova ile çoktan anlaşma yaptığını söylüyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen ay Türkiye'yi, ilave S-400 füze sistemleri de dahil olmak üzere diğer Rus silahlarını satın aldığı takdirde yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarmıştı.
S-400 konusundaki endişeler, Washington'un Türkiye'nin eskiyen savaş uçaklarını Amerika'nın gelişmiş F-35'leri ile modernize etmesine engel olmasıyla sonuçlandı bile. Ancak Cumhurbaşkanlığı’nın dış poltika danışmanı Mesut Hakkı Caşın, Washington'un Türkiye'yi Rusya ile askeri ilişkilerini derinleştirmeye zorladığı konusunda uyarıyor.
Caşın, 200 savaş uçağına ihtiyaç olduğunu ancak ABD’nin savaş uçaklarını vermediğini söyledi. ABD’nin aslında Rus savaş uçağını satın alması için Türkiye'ye baskı yaptığını savundu.
Uzmanlar ise Türkiye ve ABD liderleri arasında gelecek ay yapılacak NATO Zirvesi sırasında planlanan toplantıya kadar Ankara'nın yeni bir Rus silah alımı yapmayacağını öngörüyorlar.
Uluslararası ilişkiler analisti İlhan Uzgel, haber portalı Duvar’da yaptığı değerlendirmede, Rus füze alımının ABD-Türk ilişkilerini rehin tuttuğunu kaydetti.Meselenin ABD'nin Türkiye'ye dayattığı bir tür ön koşul olduğunu belirten Uzgel, Türkiye'nin kendisini bu ölçüde köşeye sıkıştırdığı başka bir dönem görmediğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'un itirazlarını aşması gerektiği ve Türkiye'nin Rus füze alımından geri dönemeyeceği konusunda net konuştu.
Ancak bazı uzmanlar, Washington'un imtiyaz sunması halinde Ankara'nın hala bir anlaşma yapmaya istekli olabileceğini öngörüyor.