ABD’ye Seyahatlerde Yeni Dönem

ABD’de ilk olarak 2020 yılının başında uygulanmaya başlanan seyahat yasakları, bugünden itibaren kaldırıldı.

Seyahat yasakları, aralarında Çin, Hindistan ve Avrupa’nın büyük kısmının yer aldığı 33 ülkeyi kapsıyordu. Ayrıca Meksika ve Kanada ile kara sınırı geçişleri de kapatılmıştı.

Amerika aşıların piyasaya en erken çıktığı yerlerden biri olmasına rağmen, birçok ülkede vaka sayılarının artması nedeniyle yasakların kaldırılmasında diğer ülkelerden daha yavaş davrandı.

Aylar süren bekleyiş yasakların kalktığı Pazartesi günü rezervasyonlarda patlamaya neden oldu. Şimdi ABD vatandaşı veya Yeşil Kart sahibi olmayan yolcuların ABD’ye girişte yalnızca aşı olduklarına dair kanıt göstermeleri ve negatif Covid-19 test sonucunu sunmaları gerekiyor.

ABD’de havaalanları kısıtlamaların kalkmasının ardından ani yoğunluk bekleniyor. United Airlines havayolu şirketinin geçen Pazartesi günü yaklaşık 20 bin olan uluslararası gelen yolcu sayısının yüzde 50’den fazla artması bekleniyor.

Delta Havayolları şirketi başkanı Ed Bastian yolcuları uzun kuyruklar konusunda uyardı.

Ancak uzun kuyruklar bir buçuk yıldan sonra özgürce seyahat etme hayali kuran yolcuların heyecanını azaltmadı.

Londra’nın Heathrow Havaalanı’ndaki yolculardan Bindiya Patel, New York’ta yaşayan bir yaşındaki yeğenini ilk kez görmeye hazırlanıyor. Patel, ‘‘Her an ağlamaya başlayabiliriz’’ diye konuştu.

Londra’nın Heathrow Havaalanı’ndan ABD’nin Miami kentine kız kardeşini görmek için uçmaya hazırlanan Alice Keane ‘‘Bu çok heyecan verici. Covid’den hemen önce gitmeyi planlıyordum. Şimdi nihayet gidebilecek olmak çok heyecanlı’’ dedi.

ABD vatandaşları dışındaki yolculara yönelik kısıtlamalar ilk olarak Çin’e 2020 yılının Ocak ayında konmuştu. Daha sonra eski Başkan Donald Trump, 10’u aşkın ülkeyi daha listeye eklemişti.

Ocak ayında Trump, Avrupa ve Brezilya’dan gelen yolculara uygulanan kısıtlamaları kaldırmıştı, ancak bu karar yürürlüğe girmeden Başkan Joe Biden tarafından iptal edilmişti.

Biden yönetimi aşı pasaportu uygulamasına da sıcak bakmadığını birçok kez ifade etmişti.

ABD’nin Kanada ve Meksika ile kara sınırları da zaruri olmayan seyahatlere Pazartesi itibarıyla açıldı. Ancak Meksikalılar’ın aşılarının tamamı ABD tarafından tanınmıyor. Bu da bazı Meksikalılar’ın ABD’ye girişi önünde engel teşkil ediyor. ABD Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanınmayan aşıları kabul etmeyeceğini bildirdi. Bunlar arasında Çin’in CanSino aşısı ve Rusya’nın Sputnik V aşısı yer alıyor.

Amerikalı yolcuların ülkelerine girişine aylardır izin veren Avrupalılar ABD’nin seyahat kısıtlamalarını kaldırması için baskı yapıyordu. 2019’da pandemiden önce ABD’ye yurt dışından gelen yaklaşık 79 milyon ziyaretçinin beşte birini Avrupalılar oluşturuyordu.

Yeni seyahat koşulları

ABD’ye seyahat edecek tüm yetişkin yabancı yolcuların tam olarak aşılanmış olması gerekiyor. Eskiden olduğu gibi şimdi de yolcuların aşı kartlarını göstermesi ve uçuştan 72 saat önce alınmış negatif Covid-19 test sonucu göstermesi gerekiyor.

18 yaşın altındaki çocuklar için aşı şartı aranmıyor ancak Covid-19 testi yaptırmaları isteniyor. 2 yaşından küçük çocuklar ise hem aşıdan hem de testten muaf tutuluyor.

Aşısız yolcular ne yapacak?

Ancak dünyanın neredeyse yarısı aşılanmamış olduğu ve aşı tedariki her bölgede sorunsuz ilerlemediği için Biden yönetimi aşıların az olduğu ülkeler için bir açık kapı bırakıyor. Bu listede halkın yüzde 10’undan azının aşı olduğu 50 ülke yer alıyor. Bu ülkelerden seyahat edenlerin ABD’den izin alması gerekiyor ve turizm veya iş seyahati bir gerekçe olarak kabul edilmiyor. Yalnızca insani ya da acil durumlar söz konusuysa bu kişilerin ülkeye girişine izin veriliyor. Bu imtiyazın çok kısıtlı bir kesime uygulanacağı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) onayını gerektireceği belirtildi. Doktor tarafından rapor sunulması durumunda da imtiyaz tanınabileceği kaydedildi.

Amerikalılar’ın ülkeye girişi

Aşısız Amerikalılar’ın ülkeye girişlerinde ise en fazla bir gün içinde alınmış negatif Covid-19 test sonucu isteniyor. Aşılı Amerikalılar’ın ise diğer ülkelerin aşılı vatandaşları gibi Amerika’ya girişte en fazla üç gün içinde oldukları Covid-19 testinin sonucunu sunmaları yeterli görülüyor. Bu koşullar iç uçuşlar için geçerli değil.

Nasıl uygulanacak?

Aşı kontrollarının uygulanmasında havayolu şirketlerinin aşı kartlarını ve kimlikleri karşılaştırması gerekiyor. Sahte belge sunanlara ihlal başına 35 bin dolar ceza kesilecek. Havayolları ayrıca yolculardan temas takibi için bilgilerini alacak. CDC görevlileri yolcuları belli noktalarda kontrol edecek.

Hangi aşılar kabul görüyor?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan aşıların tamamı ABD’ye girişlerde kabul ediliyor. Bunlara Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson,Sinovac ve AstraZeneca aşıları dahil. 70 ülke tarafından kabul edilen Rusya’nın Sputnik V aşısı ise bu listede yer almıyor. WHO, Sputnik aşısını inceleme aşamasında ancak henüz aşıya onay vermiş değil.

Kara sınırları nasıl kontrol ediliyor?

Kara sınırları şimdiye kadar sadece zaruri seyahatlere açıktı, şimdiyse aşılı tüm yolculara açılacak. Gümrük ve Sınır Koruma yetkililerine WHO tarafından onaylı aşıların kartını göstermek seyahat etmek için yeterli. Kara sınırı geçişlerinde çocukların aşılı olması koşulu aranmıyor.

Yönetim bunu bir yeniden açılış olarak nitelendiriyor ancak pandemi sırasında ABD'ye uçmasına izin verilen bazı kişilerin aşı durumları nedeniyle ülkeye girişi şimdi engellenmiş oldu. Seyahatlerin normalleşmesinin önünde kısıtlamaların hafifletilmesi dışında engeller de var. Çoğu ülkede iş ve turizm için ABD'yi ziyaret etmesi gerekenlere ABD vizelerinin verilmesinde büyük gecikmeler yaşanıyor. Diğer ülkelerde devam eden seyahat kısıtlamaları da uluslararası seyahatlerin normalleşmesini engelliyor.

Örneğin Çin’den gelenlerin ABD’ye girişine artık izin verilse de birçoğunun kendi ülkelerindeki kısıtlamalar nedeniyle seyahat edemeyeceği sanılıyor. Pandemiden önce Çinli turistler ABD seyahat sektörü için karlı bir piyasayı oluşturuyordu.

Uzmanlar kısıtlamaların hafiflemesiyle Avrupa'dan uçuşlarda büyük bir akın bekliyor. Küresel olarak daha fazla kişi aşılandıkça, ABD vize işlemleri hızlandıkça, diğer ülkeler kendi kısıtlamalarını kaldırdıkça ve Covid-19’a yakalanma korkusu azaldıkça uluslararası seyahatlerde daha fazla iyileşme bekleniyor.

