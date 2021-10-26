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ABD'ye Seyahatte Aşı Zorunluluğu Başlıyor

26.10.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan yeni karar uyarınca 8 Kasım tarihinden itibaren ABD’ye seyahat edecek kişilerin iki doz COVID-19 aşılarını yaptırmış olmaları gerekecek

ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan yeni karar uyarınca 8 Kasım tarihinden itibaren ABD’ye seyahat edecek kişilerin iki doz COVID-19 aşılarını yaptırmış olmaları gerekecek.

Söz konusu kararnameyle, Çin, Hindistan ve pek çok Avrupa ülkesine yönelik seyahat kısıtlamaları da kaldırılıyor. Mevcut durumda son 14 gün içerisinde İngiltere ve 26 schengen ülkesiyle Çin, Hindistan, İrlanda, Güney Afrika, İran ve Brezilya’ya seyahat etmiş olan ve ABD vatandaşı olmayan kişilerin ABD’ye seyahat etmesine izin verilmiyor.

Bu uygulama da 8 Kasım’dan itibaren yerini aşı zorunluluğu uygulamasına bırakacak. Amerika Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından onaylanmış aşıları yaptıran ve ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçen kişiler ABD’ye seyahat edebilecekler.

CDC’nin onay verdiği aşılar; Pfizer-BioNTech, Moderna ve J&J aşıları. ABD’ye seyahat edecek kişilerin uçağa binmeden önce bu aşılardan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarını iki doz ya da J&J aşısını bir doz en az 14 gün önce yaptırmış olduklarını resmi olarak belgelemeleri gerekecek. ABD yönetimi ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nün onay verdiği diğer aşıların da kabul edileceğini açıkladı. Benzer şekilde onaylanmış aşılardan karışık şekilde olanlar da aşılarını yaptırmış olarak kabul edilecekler.

Henüz 18 yaşını doldurmamış çocuklar ve rahatsızlıkları nedeniyle aşı yaptıramamış olan kişiler bu kapsam dışında tutulacaklar ve aşı beyanından bulunmak zorunda olmayacaklar. Ülke genelinde aşılama oranı yüzde 10’un altında olan kişiler de ABD’ye geldikten sonraki 60 gün içerisinde aşılarını olmak kaydıyla yine mevcut düzenlemeden muaf sayılacaklar. Dini inançlarını göstererek aşı yaptırmayı reddeden kişilerse muafiyetlerden yararlanamayacaklar.

Söz konusu kararın ABD’ye yönelik turizm faaliyetlerine ve Amerika ekonomisine de olumlu etki yapması bekleniyor.

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