ABD’ye Sığınma İsteyen Suudi Kız Kardeşlerin Sır Ölümü

New York’taki Hudson Nehri’nde geçen hafta bulunan cesetlerin Suudi Arabistan vatandaşı iki kız kardeşe ait olduğu açıklandı.

New York Polisi, geçen hafta Hudson Nehri’nde vücutları gövdeleri ve ayak bileklerinden birbirine bantlanmış şekilde bulunan iki kadın cesedinin robot resmini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Robot resimlerde birbirine benzeyen iki kişinin 16 yaşındaki Tala ve 22 yaşındaki Rotana Farea adlı iki kız kardeş olduğu açıklandı. Kız kardeşlerin ölüm nedeni otopsi sonrası anlaşılacak. Ancak olayın üzerindeki sır perdesinin aralanması için polis soruşturması sürüyor.

İki kız kardeşin Virginia’nın başkent Washington yakınlarındaki Fairfax ilçesinde yaşadığı ve Ağustos ayından beri kayıp olduğu belirtildi.

New York Times gazetesi, yaşadıkları yerden yaklaşık 400 kilometre uzakta ölü bulunan kız kardeşin ölmeden kısa süre önce, gerekçe göstermeksizin Amerika’ya sığınma talebinde bulunduklarını yazdı.

Gazete, kızların annesinin, ölüm haberini almadan bir gün önce ABD’deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nden aranarak kızlarının sığınma talebinde bulunduğu bilgisinin verildiğini de yazdı.