ABD'ye silah ihracatına itiraz

Almanya parlamentosunda grubu bulunan muhalefet partilerinden Sol Parti, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşanan polis şiddeti nedeniyle bu ülkeye yönelik silah ihracatının durdurulmasını talep etti.

Sol Parti'nin Federal Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen, Alman silahlarının ABD'de göstericilere karşı kullanılma riskinin bulunduğunu ifade ederek, "Irkçı şiddet uyguladığı için eleştirilen ABD emniyet birimlerinin Alman savunma sanayinde üretilen silahlarla donatıldığının ortaya çıkmasına rağmen, Alman hükümetinin bu silahların satışına onay vermeye devam etmesi tahammül edilebilir değil" dedi.

Aynı zamanda partisinin dış politika uzmanlarından biri olan Sevim Dağdelen'in, Almanya Ekonomi Bakanlığı'na yönelik soru önergesine verilen yanıta göre Alman hükümeti, 2010 yılından bu yana ABD'ye 6,2 milyar euro değerinde silah satışını onayladı. Bu silahlar arasında 40,5 milyon euro değerinde tüfek ve makineli tüfek ile toplamda 47,3 milyon euroluk el bombası bulunuyor.

Heckler & Koch, Sig Sauer ve Carl Walther