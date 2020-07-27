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ABD'ye silah ihracatına itiraz

27.07.2020 08:51 | Son Güncelleme

Almanya'da Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen, ırkçılıkla suçlanan ABD emniyet teşkilatlarına Almanya'dan silah ihraç edilmesine karşı çıktı.

ABD'ye silah ihracatına itiraz

Almanya parlamentosunda grubu bulunan muhalefet partilerinden Sol Parti, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşanan polis şiddeti nedeniyle bu ülkeye yönelik silah ihracatının durdurulmasını talep etti.

Sol Parti'nin Federal Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen, Alman silahlarının ABD'de göstericilere karşı kullanılma riskinin bulunduğunu ifade ederek, "Irkçı şiddet uyguladığı için eleştirilen ABD emniyet birimlerinin Alman savunma sanayinde üretilen silahlarla donatıldığının ortaya çıkmasına rağmen, Alman hükümetinin bu silahların satışına onay vermeye devam etmesi tahammül edilebilir değil" dedi.

Aynı zamanda partisinin dış politika uzmanlarından biri olan Sevim Dağdelen'in, Almanya Ekonomi Bakanlığı'na yönelik soru önergesine verilen yanıta göre Alman hükümeti, 2010 yılından bu yana ABD'ye 6,2 milyar euro değerinde silah satışını onayladı. Bu silahlar arasında 40,5 milyon euro değerinde tüfek ve makineli tüfek ile toplamda 47,3 milyon euroluk el bombası bulunuyor.

Heckler & Koch, Sig Sauer ve Carl Walther

Alman haber ajansı dpa'nın, Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği yanıta dayandırdığı habere göre Almanya'nın son 10 yılda ABD'ye sattığı savunma sanayi ürünleri arasında ayrıca 29,7 milyon değerinde silah parçaları ve 265,2 milyon euro değerinde mühimmat da yer alıyor. Bakanlık, Alman silah sanayinin onde gelen üç şirketi, Heckler & Koch, Sig Sauer ve Carl Walther'den ikisinin ürünlerini doğrudan Amerikan emniyet teşkilatlarına ihraç ettiğini duyurdu.

Öte yandan 2010 yılından bu yana, ABD'de göstericilere karşı polis tarafından kullanılması olası, toplamda 298 bin euro değerinde ürün içeren 96 ihracat izninine daha Alman hükümetinden onay verildiği belirtildi. Bu ürünler arasında biber gazı için gerekli olan kimyasal maddeler, el ve ayak kelepçeleri ile elektro şok cihazları bulunuyor.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde iki ay önce siyah Amerikalı George Floyd'un, polisin uyguladığı şiddet nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin tamamında, polisin ırkçı tavrına karşı kitlesel eylemler düzenleniyor. Büyük oranda barışçıl bir karaktere sahip olan bu gösterilerde, protestocular ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman şiddet olayları da yaşanıyor.

dpa / ET,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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