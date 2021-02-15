ABD’ye Tepki: ‘‘Bal Gibi PKK’nın Arkasındasınız’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak’taki Gara dağına düzenlenen Pençe-Kartal 2 operasyonu sırasında PKK’lılarca öldürülen 13 Türk vatandaşı ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM’de bilgi vereceğini açıkladı. Partisinin Rize il Kongresi’nde konuşan Erdoğan, AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı’nın bu konuyla ilgili hazırlıklara başladığını söyledikten sonra operasyonla ilgili de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, ‘‘Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe Kartal-2 harekatında şehit olan 3 askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 ay, bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu terörist alçaklardan nasıl kurtaracağız, hep bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece, artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Ve gerek savunma bakanım gerek genelkurmay başkanım gerek milli istihbarat gerek polis, tapılan çalışmalarla adım atıldı. İlk etapta, ‘bütün inlerine gireceğiz’ demiştik ya, 42 tane terörist bu esnada gebertildi. Bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol. Bunlar dünyadaki koldaşlarına yandaşlarına paydaşlarına nasıl yalan söylüyorlar herhalde takdir edersiniz. Onlara fırsat vermeden işin gerçeğini arkadaşlarımız anlatacak’’ dedi.

Operasyonda hayatını kaybedenlerin Malatya’da morgda olduğunu söyleyen Erdoğan, PKK’nın elindeki esirleri kurtarmak istediklerini ancak ‘‘ancak gel gör ki bunu başaramadık’’ sözleriyle operasyonun amacına ulaşamadığını ifade etti. ‘‘Yağma yok, NATO’da berabersek teröristlerin yanında yer almayacaksınız’’ Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması boyunca PKK’nın ve uzantılarının gördüğü uluslararası desteğe sık sık tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın mesajında, ‘‘Türk sivillerin terör örgütü olarak tanınan PKK tarafından öldürüldüğüne dair haberler doğruysa, bu eylemi mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz’’ şeklindeki ifadeleri de Cumhurbaşkanı’nın hedefindeydi. Erdoğan, ‘‘Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın isterse anlamasın. İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında değildiniz, hani PKK'nın, YPG’nin PYD’nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a binlerce TIR bunlar tank getirdiler, mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bu teröristlerle bizim güvenlik güçlerimizle orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek eğer biz sizinle NATO’da birlikteliği sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız, teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız’’ dedi.

‘‘Sayın Biden sen de lütfen sen de bunları iyi tanı, bu terör örgütünün ilk katliamı değil’’ PKK’nın 1984’ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı 20 bin sivil öldürdüğünü söyleyen Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’a da seslendi. Cumhurbaşkanı, ‘‘Bu aynı terör örgütünün ilk katliamı da değildir. Bölücü ter örgütü 1984’ten bugüne kadar 20 bin sivil insanı aynı şekilde katletmiştir. Bunların içinde anne karnındaki çocuktan kundaktaki bebeğe, çobandan imama her kesimden insanımız vardır. Dünyaya diyoruz ki gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden sen de lütfen sen de bunları iyi tanı. İyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ’yü unutma. Onu da iyi tanı. Bunlar 1987’den Mardin Pınarcık’ta 16’sı çocuk. Eruh'ta 25 sivili gözlerini kırpmadan katledenlerdir. Bunlar Trabzon'da Eren Bülbül’ün Diyarbakır'da Yasin Börü’nün katilleridir. Batman'da otomobille gezen 4 kız evladımızın hayallerini çalanlardır’’ diye konuştu. ‘‘Bu masumların kanı Irak'ta veya Suriye'de terör örgütüne sahip çıkan, teröre sempati besleyen herkesin eline bulaşmıştır’’

Cumhurbaşkanı, Gara dağında esirlerin öldürülmesinden yalnız PKK’yı değil sosyal medyada eleştirel görüş paylaşanları, bu kişilere alan açan sosyal medya mecralarını, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ismini vermediği ama PKK’ya sempati beslediğini söylediği ülkeleri de sorumlu tuttu. Erdoğan, ‘‘Bu masumların kanı Irak'ta veya Suriye'de terör örgütüne sahip çıkan, teröre sempati besleyen herkesin eline bulaşmıştır. Bu sözüm ülkesinde elinde çakı olanları bile terör tehdidi olarak görenleridir. Bu sözüm medya ve sosyal medya dahil her platformda teröre sempati besleyenlere, terör propagandası yapanlara yapmaktan kaçınmayanlaradır. Bay Kemal bunları iyi öğren. Bu öyle sıradan değil. Kimin nerede ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Ama sen de öğreneceksin. İstesen de istemesen de öğreneceksin. Bu sözüm yanına aldığın paydaşlarınla Ankara'dan İstanbul'a yürümeye benzemez. Bunun bedelini millet size ödetecek Bu sözüm toplum huzurunu ülke güvenliğini ve mili çıkarlara herkesedir. Bu sözüm demokrasi hak özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütlerine ve onların uzantılarına sınırsız destek verenleredir. Bu sözüm Türkiye Cumhuriyeti’nin mahkemelerinin kararlarını hiçe sayıp terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecralarınadır. Evet hepiniz alçakça infazından sorumlusunuz’’ ifadelerini kullandı.

CHP’li Öztrak: ‘‘Çözüm sürecinde yapılan hataların bedelini insanlarımız ödüyor’’ Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın operasyonun başarısız olduğunu kabul ettiğini söyleyerek rehinelerin öldürülmesi nedeniyle yas ilan edilmesi gerektiğini kaydetti. Öztrak, ‘‘Bölücü örgütün rehin aldığı görevlilerin tamamı 2015-2016 yılında sözde çözüm sürecinde rehin alınmış. Şimdi o süreçte yapılan hataların bedelini şehitlerimizin aileleri ödüyor. Terör bir insanlık suçudur. Mücadele bu zihniyetle yapılmalıdır. Hatalardan ders çıkarmak erdemdir. Yeter ki yeni hatalara yelken açılmasın. Bölücülük yaparak terörle mücadele edilmez. Dün 13 şehidimizin olduğunu öğrendik. Milletimiz derin bir yasta. Ama AK Parti kongresinde espriler. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan öğrendik ki 13 kamu görevlisi başarısız bir operasyonda şehit düşmüş. Kendi ağzıyla söyledi. CHP 13 şehidimiz için ulusal yasa ilan edilmesini istiyoruz. ‘Gerekirse Karayılan'ı da TRT'ye çıkartırız’ diyen sizler değil miydiniz? Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bu terörü alt edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın’’ dedi.