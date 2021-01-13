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ABD’ye Uçakla Seyahatte Test Zorunluluğu

13.01.2021 03:04 | Son Güncelleme:
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Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD’ye havayoluyla giren tüm yolculara test zorunluluğu getiriyor. Açıklamada seyahat öncesi ve sonrası test uygulaması yapılmasının Corona virüsünün yayılmasını önlemek için önemli bir önlem olduğu kaydedildi

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD’ye havayoluyla giren tüm yolculara test zorunluluğu getiriyor. Açıklamada seyahat öncesi ve sonrası test uygulaması yapılmasının Corona virüsünün yayılmasını önlemek için önemli bir önlem olduğu kaydedildi.

Corona visürü mutasyonunun dünyanın çeşitli yerlerinde görüldüğü belirtilen açıklamada bunun hastalığın yayılma hızının artması anlamına geldiği ve ABD’de vakalar artarken havayolu yolcularına test zorunluluğu getirilmesinin Amerikan halkını aşılama çalışmalarının devam ettiği süreçte virüsün yayılmasını yavaşlatacağı kaydedildi.

Açıklamada ‘‘ABD’ye yolculuk öncesinde yolcuların test yaptırması, ayrıca CDC tavsiyelerine uygun olarak seyahatten 3-5 gün sonra testin tekrar edilmesi ve 7 gün evde kalınması virüsün seyahat yoluyla yayılmasını azaltmaya yardım edecek’’ denildi.

Buna göre yolcuların seyahatten en fazla 3 gün öncesine kadar mevcut virüsü tespit eden viral test yaptırması ve laoratuvar test sonuçlarının yazılı raporunu havayolu şirketine ulaştırması gerekiyor. Uygulama 26 Ocak’tan itibaren başlayacak.

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