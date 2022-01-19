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ABD'ye Uçuşlar 5G Endişesiyle İptal Ediliyor

19.01.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimi havayolu şirketleri uçuşları tamamen iptal ederken, kimileri olası teknik sıkıntılarla en fazla karşılaşması beklenen Boeing 777 model uçakların uçuşlarını durdurdu

ABD'ye Uçuşlar 5G Endişesiyle İptal Ediliyor

Birçok uluslararası havayolu şirketi ABD’de 5G sistemine geçilmesi nedeniyle uçuşlarını iptal etti ya da uçak modellerini değiştirdi. Havayolu şirketleri 5G teknolojisinin devreye sokulmasının uçaklarda teknik sorun yaratacağını iddia ediyor.

Kimi havayolu şirketleri uçuşları tamamen iptal ederken, kimileri olası teknik sıkıntılarla en fazla karşılaşması beklenen Boeing 777 model uçakların uçuşlarını durdurdu.

ABD’deki Verizon ve AT&T şirketlerinin kablosuz hızlı hizmet teknolojisi 5G’ye bugün geçmesi bekleniyor. Ancak her iki şirket de, bu teknolojiye geçişin özellikle bazı uçakların teknik sistemlerinde arıza çıkarma riski nedeniyle havalimanları yakınlarındaki baz istasyonlarında bu geçişi durdurma kararı aldı.

5G ve benzeri teknolojiler şu ana kadar birçok ülkenin mobil ağlarında devreye sokuldu. Ancak ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) 5G’nin uçakların yükseklikölçerlerini etkileyebileceği ve görüşün az olduğu operasyonları önemli ölçüde engelleyebileceği uyarısında bulundu. ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) ise daha önce yaptığı incelemelerde, 5G teknolojisinin hava trafiği olan bölgelerde de kullanılabileceğini belirtmişti.

Verizon ve AT&T, FAA’in uyarılarının ardından havalimanları yakınındaki baz istasyonlarında bu teknolojiyi devreye sokma planlarını askıya aldı.

“Tamamen bir sorumsuzluk”

Verizon ve AT&T’nin bu kararına rağmen birçok uluslararası havayolu şirketinin ABD uçuşlarını iptal etmesi ya da uçakları değiştirmesi dikkat çekiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin uluslararası havayolu şirketi Emirates’ten bugün yapılan bir açıklamada, 5G’nin yaratabileceği riskler nedeniyle bazı ABD kentlerine uçuşların iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, “Endişelerin giderilmesi için uçak üreticileri ve ilgili yetkililerle yakından temas halindeyiz ve ABD uçuşu hizmetlerimize en kısa sürede yeniden başlamayı umuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Emirates’in Başkanı Tim Clark ise CNN haber ajansına verdiği röportajda, yaşanan sorunu, hem hükümet hem de bilim ve endüstri açısından “büyük bir ihmal ve tamamen bir sorumsuzluk” örneği olarak nitelendirdi.

Japonya havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA) yetkilileri de, FAA’den ve Boeing’den gelen uyarı mesajlarını dikkate alarak Boeing 777 model uçakla gerçekleştirilen uçuşların bazılarını iptal etti, bazılarını da başka bir modelle sürdürdü.

Japonya Havayolları da Boeing 777 model uçaklarla ilgili uyarı mesajı aldıklarını belirtti ve ANA ile aynı kararı uygulamaya koydu. Bu karar, Japonya Havayolları’nın ABD’ye gelecek olan 3 yolcu uçağı, 5 kargo uçağı uçuşunu etkiledi.

Kore Havayolları, Hong Kong’un Cathay Pasifik Havayolu ve Avusturya Havayolları şirketleri de Boeing 777 ile yapılan uçuşlarda başka model uçakları devreye soktu. Kore Havayolları ve Alman firma Lufthansa, 777’nin yanı sıra 747 model uçakların da ABD uçuşlarını iptal ederek başka model uçaklarla uçuşları devam ettirecek.

Tayvan havayolu şirketi EVA Air’den de, FAA’in özellikle Boeing 777 uçaklarının olumsuz etkilenebileceği mesajı ilettiği yönünde bir açıklama geldi ancak ABD uçuşlarının yeni takvimiyle ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

Air India da, 5G nedeniyle ABD uçuşlarında değişiklik yapan havayolları arasında; şirket Chicago, Newark, New York ve San Francisco uçuşları iptal edildi.

Fransız havayolu şirketi Air France ise Boeing 777 uçaklarla ABD uçuşlarına devam edileceğini açıkladı.

Merkezi Chicago’da olan Boeing şirketi yetkilileri, Reuters haber ajansının sorularına henüz yanıt vermedi.

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