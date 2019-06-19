CATO Enstitüsü Savunma ve Dış Politika Uzmanı Ted Galen Carpenter, ABD'li yetkililerin, Venezuela'da izledikleri politikaların başarısız olduğunu kabul etme konusunda isteksiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Carpenter, "Real Clear World" internet sitesinde kaleme aldığı makalede, ABD yönetimine, Venezuela'daki siyasi başarısızlığını kabul etmesi ve "yanlış bir hesaplama yaptığını ve başarısız bir girişimi sonlandırması gerektiğini" kabul etme çağrısı yaptı.

Siyasi başarısızlıkla karşı karşıya olan herhangi bir hükümetin, her zaman kayıpları azaltmaktan ziyade yükseltmeye meyilli olduğu yorumunu yapan Ted Galen Carpenter, ABD'nin, somut bir başarı olmamasına rağmen operasyonların genişletilmesi konusunda ısrar ettiği Vietnam ve Afganistan savaşları örneğine dikkati çekerek, Trump yönetiminin de "bu yoldan gitmeyi düşünüyor gibi göründüğünü" belirtti.

Yükselişin "tipik olarak küçük kayıpları büyük kayıplara dönüştürdüğünü" vurgulayan Carpenter, "temelde kusurlu bir politika"nın peşinden gitmek için hayatlara ve fonlara yatırım yapılmasına ilişkin eleştirisini ifade etti.