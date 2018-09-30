ABD'ye Yeni Gelen Göçmenlerin Çoğu Artık Üniversite Diplomalı Asyalı

Amerika’ya yeni gelen göçmenlerin çoğu artık üniversite eğitimi almış Asyalılar. Hükümet istatistiklerine göre bu durum, göçmenlerin çoğunluğunun Latin Amerika ülkelerinden geldiği onlarca yıldır süregelen durumdan farklı. Brookings Enstitüsü’nun verilerine göre de 1910’lu yıllarda Avrupalılar, 1970’lerden sonra da Latin Amerikalılar’ın ardından şimdi en son ve en büyük göç dalgasını Asyalılar oluşturuyor. Brookings Enstitüsü uzmanı William H. Frey, “2000 yılından bu yana en çok göçmenin geldiği ülkeler, Çin, Hindistan ve Filipinler” diyor. Nüfus İdaresi’nin istatistiklerini inceleyen Brookings Enstitüsü uzmanları 2010 yılından bu yana Amerika’ya, Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmen sayısında azalma olduğunu belirledi. Latin Amerikalılar’ın Amerika’ya hala en çok göç edenler olduğu şeklindeki algının nedeni, Latinler’in Amerika’daki yabancıların yüzde 50’den fazlasını oluşturmasından kaynaklanıyor olabilir. Frey, “Amerika’daki en kalabalık yabancı nüfus olan Meksikalı göçmenlerin sayısında 2010-2017 arasında 440 bin kişilik azalma gördük,” dedi.

Başkan Donald Trump’ın Amerika’nın göçmen politikalarını eleştirmesi ve özellikle de Meksika sınırını sürekli gündemde tutmasına karşın Frey, “Bu yeni çalışma 2010 yılından bu yana gelen göçmenlerin hiç de siyasi alanda tartışılan nitelikte insanlar olmadıklarını ortaya koyuyor” diyor. Trump, Meksika sınırına kaçak geçişleri önlemek için bir duvar örmek için çalışıyor. Pew Araştırma Merkezi’nin 2016 Temmuz ayında yaptığı bir kamuoyu yoklamasına göre, Amerikalılar ekonomi, terör, dış politika, sağlık ve silahlanma gibi konulara göçmenlik konusundan daha çok önem veriyor. Bu yıl Temmız ayında yapılan araştırmaya göre halkın yüzde 38’i Amerika’nın göçmen sayısını mevcut düzeyde tutması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 32’si arttırılması, yüzde 24’üyse kabul edilen göçmen sayısının azaltılması gerektiğini savunuyor. Yeni gelen göçmenler çok iyi eğitim almış kişiler. Göç Politikaları Enstitüsü’nün verilerine göre, 2010 yılından bu yana gelen Asyalılar’ın yüzde 62’si üniversite mezunu. Brookings’in verilerine göre daha önceki onlarca yıllık süreçte bu oran yüzde 30’lardaydı.

Göç Politikaları Enstitüsü 2017 yılı Temmuz ayında yayınladığı raporda, “Üniversite mezunu olmanın yanında, gelen kişilerin İngilizce seviyelerinde ciddi bir iyileşme görüldüğü ve birden fazla dil bildikleri de bir gerçek. Bu iyileşme, Asya’dan gelen göçmenler sayesinde görülüyor. Bu durum aynı zamanda dünya genelinde eğitim düzeyinin artmasının da bir sonucu. İngilizce özellikle iş, ticaret, eğitim ve bilim dünyasında daha da küresel bir dil haline geliyor ve eğitimlerde ek dil olarak İngilizce ön plana çıkıyor. Brookings Enstitüsü, raporunda, “Lisans ve daha üst düzey eğitime sahip olanlar 2010-2017 yılları arasında gelen göçmenlerin yüzde 45’ini oluşturuyor” diyor. 2010-2017 yılları arasında Amerika’ya gelen göçmenlerin yüzde 45’i üniversite mezunuyken aynı süreçte üniversite bitiren Amerikalılar’ın oranı yüzde 32’de kaldı. Göçmen profili 2000 yılından sonra değişti. Çoğu göçmen genelde kıyı şehirleri ya da büyük kentlere yerleşirken yeni gelen göçmenler Amerika’nın iç kısımlarına yayıldı.