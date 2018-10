ABD’yi Alarma Geçiren Bombalı Paketleri Kim Yolluyor?

New York'ta ünlü ve zengin kesimin yaşadığı Bedford kentinde polis, sabaha karşı New York Valisi Andrew Coumo’yu uyandırıp Demokrat Parti’ye yaptığı cömert yardımlarla bilinen yatırımcı George Soros’un malikanesinin posta kutusunda şüpheli bir paketin bulunduğunu bildirdi. 22 Ekim’de sakin bir Amerikan kasabasında başlayan bombalı paket kabusu başta New York olmak üzere tüm ABD’yi alarma geçirdi.

Şu ana kadar gönderilen bombalı paketlerin sayısı dokuza ulaştı. Dokuzuncu bombalı paketin hedefinde eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden vardı. Bombalı paket Biden’ın evine gönderilmek üzereyken Delaware’de bir posta merkezinde ele geçti.

Yetkililer bombalı paket sayısının artabileceğine işaret ediyor. ABD’yi alarma geçiren bombalı paket kabusunun günlerce sürebileceği belirtiliyor.

Blasio:” Yerli mi yabancı mı bilmiyoruz”

CNN canlı yayınına katılan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, “Seri bir bombacımız oldu. Yerli mi yabancı mı bilmiyoruz. Bu durum sürecek gibi görünüyor. Günler belki de aylar. Çok daha fazla paket ortaya çıkabilir” dedi.