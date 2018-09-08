ABD'yi Güney Asya'da zor günler bekliyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un Pakistan ve Hindistan ziyaretini değerlendiren uzmanlar, bölgedeki etkisini kaybetmek istemeyen ABD'nin uzlaşmacı bir dil kullanmasına rağmen zor günler yaşayacağını bildirdi.

Pompeo ve Dunford'un ziyaretini AA muhabirine değerlendiren uzmanlar, ABD'nin Pakistan ile ilişkilerini gözden geçirmesinin ve Hindistan ile ortaklıklar yapılmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti.

Amerikalı gazeteci Jare Van Dyk, ABD'nin Pakistan'ın Çin'in güdümüne girmesinden korktuğunu belirterek "ABD, buna karşılık Hindistan ile yakınlaşarak memnuniyetsizliğini göstermeye çalışıyor ancak Afganistan'dan çıkmak istedikleri için Pakistan'a ihtiyaçları var. ABD, kendini bu konuda Pakistan'a yakın hissediyor çünkü iki ülke Soğuk Savaş döneminde Sovyetler'e karşı iş birliği içindeydi." diye konuştu.

Van Dyk, Hindistan'ın İran'dan petrol ve doğalgaz almasının ABD'yi rahatsız ettiğini ancak Pakistan, Hindistan ve Çin'in, sanayilerini geliştirmek için İran ve Rusya ile alışveriş yapmak zorunda olduklarını da sözlerine ekledi.