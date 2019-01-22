"ABD'yi Mıng için Kanada’ya iade talebinde bulunmamaya çağırıyoruz"

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Huawei’nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun Kanada'da gözaltına alınmasını eleştirerek, “ABD’yi hatasını düzeltmeye ve Kanada’ya resmi iade talebinde bulunmamaya çağırıyoruz.” dedi.

Bakanlık Sözcüsü Hua, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında Mıng vakasının sıradan bir adli vaka olmadığını belirtti.

ABD ve Kanada'nın suçluların iadesi anlaşmasını istismar ettiğini savunan Hua, bu durumun Çin vatandaşlarının kişisel güvenlik, yasal hak ve çıkarlarını ihlali anlamına geldiğini dile getirdi.

Kanada’nın Mıng’ı bir an önce serbest bırakmasını talep ettiklerini kaydeden Hua, “ABD’yi hatasını düzeltmeye ve Kanada’ya resmi iade talebinde bulunmamaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sözcü Hua, ABD’nin Huawei’ye yönelik eylemlerinin açıkça Çin’in yüksek teknoloji şirketine "baskı hareketi" olduğunu söyledi.

- "Çin’in egemenlik ve iç işlerine müdahale"

Öte yandan Sözcü Hua, Çin’de gözaltında bulunan Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ve iş adamı Michael Spavor’un serbest bırakılması taleplerinin "Çin’in egemenlik ve iç işlerine müdahale olduğunu" savundu.