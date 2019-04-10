"ABD'yi tekrar harika yapmak istiyorsanız, diğer devletlerin iç işlerine karışmayın"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ''ABD'yi, bir kez daha Venezuelaların ve diğer halkların kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğunu kabul etmeye çağırıyoruz. Amerika'yı tekrar harika yapmak istiyorsanız ki hepimiz bunu içtenlikle görmek istiyoruz, diğer devletlerin iç işlerine karışmaya son verin.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Venezuela'daki insani durumun görüşüldüğü oturumda konuşan Nebenzia, Venezuela'daki krizin, dışardan yapılan müdahalelerden kaynaklandığını ve dış müdahalelerin bölgenin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Irak, Suriye ve Libya gibi ülkelerdeki krizlerden, Batı'nın müdahalesini sorumlu tutan Nebenzia, ''Venezuela'da da mı aynı şeyleri görmek istiyorsunuz?'' diye sordu.

- ABD'ye Venezuela'da ''yapay kriz yaratma'' suçlaması

ABD'nin Venezuela politikasını reddettiklerini söyleyen Nebenzia, ''Bir yandan yaptırımlar getirerek Venezuela'nın boğazını sıkıyorsunuz ve ülkenin gelişimini engelliyorsunuz, diğer taraftan Batı'daki bankalarda Venezuelalıların varlıklarına utanmadan el koyuyorsunuz.'' ifadesini kullandı.