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ABD’yi vuran soğuk hava dalgasında ölü sayısı 12’ye çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 15:15 | Son Güncelleme

ABD’nin doğu kıyılarını vuran soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı.

ABD’nin doğu kıyılarını vuran soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Havalimanlarında çok sayıda uçuş iptal edildi.
ABD’nin doğu kıyılarını vuran ve "kutup girdabı" olarak adlandırılan soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Havalimanlarında yaklaşık 3 bin uçuş iptal edilirken okullar kapatıldı. Elektrik kesintilerinin meydana geldiği bölgede Virginia, Georgia, Güney Carolina ve Florida’da binlerce kişi etkilendi.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, hafta sonuna kadar sıcaklıkların azalması beklenmezken, fırtınanın kuzeye Canada’ya doğru ilerlediği kar yağışının ise Cuma gününün sonuna doğru azalacağı bildirildi.
Yaklaşık 30 yıl sonra ilk karı gören ’Güneşli Eyalet’ olarak bilinen Florida ve Georgia’nın güney doğusunda yollar trafiğe kapandı. Georgia Valisi Nathan Deal kıyı bölgelerde olağanüstü hal ilan etti. Florida Valisi Rick Scott ise bölge halkını olası kar, karla karışık yağmur veya buzlanma dahil olmak üzere aşırı soğuk hava koşullarına hazırlanmak için çağırdı.
Yaklaşık 30 santimetre kar beklenen New York’ta Vali Bill de Blasio bölge halkını yollardan uzak durmaları ve fırtınayı ciddiye almaları için uyarırken, Boston’da daha fazla kar yağışı bekleniyor.

Havayolları yaklaşık 3 bin uçuşu iptal etti
Fırtına yüzünden havayolları 3 binden fazla uçuşu iptal etmek zorunda kaldı. Dünyanın en büyük uçuş takip verisi sağlama şirketi Flight Aware, Boston ve New Jersey’in Newark havalimanlarındaki uçuşların yaklaşık yüzde 75’inin, New York’un John F Kennedy havalimanında çok sayıda uçuşun iptal edildiğini belirtti.
Air France ise bugün ve yarın için Paris’ten New York ve Boston’a yapılacak tüm uçuşlarını iptal ettiğini bildirdi.

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