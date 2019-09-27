'ABD'yle Anlaşamazsak Terör Örgütünü Kendimiz Temizleriz'

Çavuşoğlu, bir gazetecinin, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin güvenli bölge konusunda yaptığı son açıklamalarıyla ilgili sorusunu, "Derinlikle ilgili görüşmedik demesi doğru değil. Derinlik konusunda Amerika’dan farklı sesler geliyor. Trump’ın söylediği yirmi mil. Bizim de Amerikalılar'la yaptığımız müzakere büyük bir güveli bölgenin oluşturulmasıdır. Bu ortalama 30 kilometre, bazen biraz daha fazla bazen biraz daha az oluyor ama ortalama 30 kilometre. Görüşmedik denmesi doğru değil. Bizim söylediklerimizi iyi dinlememişler demek ki. Kendi ajandalarını sadece gündemde tutmaya çalışıyorlar. Güvenli bölgenin derinliği konusunda başından beri bizim söylediğimiz, Cumhurbaşkanımızın da söylediği 30 kilometre yani 20 mil” diye yanıtladı.

“Kaşıkçı cinayetini işleyenlerin hesap vermesi gerekiyor”

Bakan Çavuşoğlu, bir gazetecinin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorusunu da, “Geçen seneden bu seneye fark şu; Callamard’ın yayınladığı raporda cinayetin tüm detayları ortada. Raportör bize geldiği zaman gerekli görüşmeleri yaptı. İhtiyaç duyduğu tüm görüşmeleri yapabildi. Detaylı tüm bilgileri gerekli tüm kurumlarımızdan, İstanbul Başsavcılığı’ndan aldı. Dolayısıyla rapor ortada. Şimdi veliaht prensin bu konuda sorumluluğu kabul etmesi önemli. Bu sorumluluğun da yerine getirilmesi gerekiyor. Bizim de arzu ettiğimiz bu. Ortada bir cinayet var. Cinayeti işleyenler belli. Türkiye’ye gelip gidenler belli. Nasıl yapıldığını da Suudi Arabistan daha önce itiraf etti. Nasıl öldürüldüğünü de itiraf etti. Bu cinayeti işleyenlerin hesap vermesi gerekiyor. Yargı önünde, hukuk önünde” dedi.

“Ceset ne oldu? Nerede? Yerel işbirlikçi kim? Veya kimler?”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kendileriyle yeterince bilgi paylaşmadığı, ortada cevaplanması gereken bir çok sorunun olduğunu belirterek, “Bu konularda Suudi Arabistan’ın şeffaf olması lazım. Bize işbirliği teklifinde bulundular. Biz de bu işbirliği teklifini hemen kabul ettik. İşbirliği de yaptık, bizdeki bilgileri kendileriyle başsavcıyla paylaştık. Fakat maalesef Suudi Arabistan’da buna yönelik bir işbirliği göremedik. Bu süreçte bizimle işbirliği önemli ama şeffaf olunması lazım. Sorumluluğu kabul etmek önemli ama hesap verebilirlik de önemli. Bu cinayeti işleyenlerin hesap vermesi lazım. Ayrıca söylediğimiz gibi cevaplanmamış sorular var. Ceset ne oldu? Nerede? Yerel işbirlikçi kim? Veya kimler? Bu konuda kendileri bildiği halde bizimle bir bilgi paylaşımında bulunmadılar. Bizim arzumuz, ortada bir cinayet var, işleyenler hesap versin, aydınlanmamış konular da cevabını bulsun, hak adalet yerini bulsun. “

