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ABD’yle Anlaşmaya Tepkiler: Türkiye Kazandı mı, Geri Adım mı Attı?

18.10.2019 01:35 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yürüttüğü müzakere sonrasında Barış Pınarı Harekatı’na 5 günlüğüne ara verilmesi (Pence’in açıklamasına göre “ateşkes”) kararı alınması Türkiye’de farklı tepkilere yol açtı

ABD’yle Anlaşmaya Tepkiler: Türkiye Kazandı mı, Geri Adım mı Attı?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yürüttüğü müzakere sonrasında Barış Pınarı Harekatı’na 5 günlüğüne ara verilmesi (Pence’in açıklamasına göre “ateşkes”) kararı alınması Türkiye’de farklı tepkilere yol açtı.

Muhalefet cephesi, Türkiye’nin can kaybı verdiği Barış Pınarı Harekatı’nın adeta ABD’nin müdahalesiyle sonlandırılıyor olmasını eleştirerek, “Erdoğan’ın mal varlığına yaptırım uygulanacak olması ihtimali ve Halkbank iddianamesi gibi gerekçelerle ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditkar üslubu karşısında geri adım attığı” görüşünü savundu. Cumhurbaşkanlığı ve AKP cephesi ise, ABD’yle yürütülen müzakere sürecini “masada kazanma” olarak yorumladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, “Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı. Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan güçlü Türkiye” mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, “Sahada ve Masada Güçlü Türkiye” etiketiyle Erdoğan’ın liderliğine vurgu yaparak, ABD’yle varılan 13 maddelik mutabakatı kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngilizce paylaştığı Twitter mesajlarında, “Türkiye kazandı” etiketini kullandı ve bugün ABD’yle anlaşmaya varılmasını “her türlü terör ile mücadele için ortak mücadele ve bir başka terör örgütüne karşı bir başka terör örgütünün seçilmemesi gerektiği” görüşüyle değerlendirdi. ABD’yle yapılan bugünkü anlaşmayla Türkiye’nin öncelikli hedeflerine hızlıca ulaşacağını savunan Altun, “Türkiye’nin sınır bölgesini teröristlerden arındıracağını, güvenli bölge oluşturacağını belirterek, bunun için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a liderliği için ve sahadaki mücadeleleri için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teşekkür etti”.

Kabine üyeleri, Cumhurbaşkanlığı danışmanları ve AKP’li milletvekilleri de “Türkiye kazandı” etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

CHP geri adım atıldığını düşünüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, TV5’te katıldığı canlı yayında, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ziyaretine ilişkin "Başkan yardımcısı ile Erdoğan'ın oturmalarına bakın, sanki Trump'la Erdoğan oturuyormuş gibi, ikisi yan yana heyetler karşıda. Pence ABD Başkanı mı? Niye o paye veriliyor ona. Devletlerarası ilişkilerde eşitlik vardır” görüşünü paylaştı. Cumhurbaşkanlığı’nda masada verilmiş olan fotoğraftan rahatsız olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, ABD’nin hali hazırda yaptırım anımsatması yapmasına karşılık ise "Ne uygularsa uygulasınlar. Nasıl Kıbrıs Barış Harekatı’nda kenetlendiysek yine kenetlenebiliriz. Ambargo uygulanacak diye ben teslim mi olacağım. Direnirim, istediğini yap. Devletlerarası ilişkiler sertleşebilir, bunu kabul edelim. Dış politika ülkelerin çıkarları üzerine kurulur, önemli olan bu çıkarlarda uyumu sağlamaktır” tepkisini gösterdi. Kılıçdaroğlu, CHP’nin Suriye’de çözüm konusunda Şam rejimiyle diyalog kurulması yönünde çağrısını da yineleyerek, “Suriye'de barışa giden yol Şam ile Ankara arasındaki görüşmelere bağlıdır. Onlar da terörden Suriye'nin temizlenmesini istiyor biz de? O zaman niye kavga ediyoruz?” ifadesini kullandı.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın "Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca hayat kurtarıldı” şeklindeki Twitter mesajı sorulunca Kılıçdaroğlu, “Trump, birbiriyle çelişen, saat başına tweet'ler atan birisi. Dolayısıyla çok ciddiye alınması gereken birisi değil” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “Barış Pınarı Operasyonu’nun güncesi” başlığı altında “-Şehitler verdik -Mektupla tehdit edildik -Halkbank için iddianame hazırlandı -Erdoğan, sadece Trump ile görüşürüm dedi, Pence ve Pompeo ile görüştü. -Erdoğan, ateşkes ilan edilmeyecek dedi, ateşkes ilan edildi. Allah Mehmetçiği korusun” tepkisini gösterdi.

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