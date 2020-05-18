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  4. ABD'yle Barış Anlaşması İmzalayan Taleban Bombalı Saldırı Düzenledi

ABD'yle Barış Anlaşması İmzalayan Taleban Bombalı Saldırı Düzenledi

18.05.2020 14:18 | Son Güncelleme

Afganistan’ın Gazni eyaletinde, Afgan istihbarat servisine ait bir binanın yakınında infilak ettirilen bombalı araç sonucu, en az 7 kişi hayatını kaybederken 40 kişinin de yaralandığı açıklandı

ABD'yle Barış Anlaşması İmzalayan Taleban Bombalı Saldırı Düzenledi

Afganistan’ın Gazni eyaletinde, Afgan istihbarat servisine ait bir binanın yakınında infilak ettirilen bombalı araç sonucu, en az 7 kişi hayatını kaybederken 40 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırıyı, Taleban örgütü üstlendi.

Saldırının onlarca kişinin sahur yemeği yedikleri sırada yapıldığı ifade edildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da saldırı haberi doğrulandı.

Bölge emniyet yetkilileri de yaptıkları açıklamada, Ulusal Güvenlik Ekipleri'nin bombalı bir saldırının hedefi olduğunu saldırının, yerel saatle sabaha karşı 4:30 sıralarında yapıldığını belirttiler.

Taleban Sözcüsü Zebinullah Mücahid de saldırının, Taleban militanları tarafından yapıldığını doğruladı.

Geçen hafta da yine Taleban’ın bu kez Paktia eyaletinde düzenlediği bir saldırıda 5 kişi ölmüş 6’sı Afgan askeri, 40 kişi de yaralanmıştı.

Bu saldırılar Taleban’ın, Amerika’yla Şubat ayında imzaladığı barış anlaşması konusundaki soru işaretlerini her geçen gün daha da arttırıyor. Anlaşmaya göre Taleban ülke içerisinde saldırıları durduracak ve ülkede terör örgütlerinin yapılanması ve barınmasına izin vermeyecek buna karşın Afganistan’daki Amerikan askerleri de geri çekilecekti.

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