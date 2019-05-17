‘ABD’yle Savaş Çıkarsa İran Yalnız Kalmaz’ 

Associated Press (AP) haber ajansı son günlerde iyice tırmanan ABD-İran gerilimiyle ilgili geçtiği bir analizde, iki ülke arasında olası bir savaşın patlak vermesi durumunda İran’ın “yalnız kalmayacağına” dikkat çekiyor. Ajans, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın bu yılki bir mesajını hatırlatıyor.

Bu mesaj son olarak Lübnan’da faaliyet gösteren Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah tarafından Şubat ayında İran İslam Devrimi’nin 40’ıncı yılı için yaptığı konuşmada verilmişti.

Nasrallah, “Amerika İran’a savaş açarsa İran çatışmada yalnız kalmayacaktır. Çünkü bölgemizin kaderi İslam Cumhuriyeti’ne bağlıdır” demişti.

İran son 10 yılda Lübnan’dan Suriye’ye, Irak’tan Yemen’e ve Gazze Şeridi’ne kadar uzanan geniş bir alanda piyon gruplar, örgütler ve savaşçılar aracılığıyla etki varlığını genişletti. Bunun en önemli örneklerinden birini de İran’a sadık on binlerce Şii Müslüman savaşçıyla Hizbullah oluşturuyor.

AP’nin analizinde, İran’ın bu tür grupları bölgedeki hasımlarına karşı geçmişte kullandığı hatırlatılıyor ve ABD’yle gerilimin de silahlı çatışmaya dönmesi halinde bu grupları yine harekete geçirebileceği yorumu yapılıyor.