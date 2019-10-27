HABER

‘ABD’yle Ticaret Hacmi Artarsa Olası Yaptırım Riskleri Azalır’

27.10.2019 20:40 | Son Güncelleme

Türk Amerikan Sanayi ve İşadamları Odası (TAACI) Başkanı Dr. Ali Koçak, ABD’nin Türkiye’ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, Türk ve Amerikalı işadamlarını iki ülkeye karşılıklı yatırım yapmaya davet etti

‘ABD’yle Ticaret Hacmi Artarsa Olası Yaptırım Riskleri Azalır’

Türk Amerikan Sanayi ve İşadamları Odası (TAACI) Başkanı Dr. Ali Koçak, ABD’nin Türkiye’ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, Türk ve Amerikalı işadamlarını iki ülkeye karşılıklı yatırım yapmaya davet etti.

Koçak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkartılması hedefine ulaşılması için iki ülke işadamlarının derhal kolları sıvaması gerektiğini kaydetti. Ali Koçak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması halinde gelecekte alınabilecek olası yaptırım kararlarının siyasiler tarafından kolaylıkla alınamayacağını kaydetti.

Koçak, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının kaldırmasının ardında VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, “ ‘Barış Pınarı’ harekatının daha fazla ilerlemeden ve Türkiye lehine başarılı bir şekilde tamamlanmasına, iş dünyası olarak sevindik ve memnun kaldık. Bu vesileyle Mehmetçik ve siyasilere teşekkür ederiz. Amerika tarihte her büyük devletin yaptığı gibi, çıkarlarını değişik açılardan bakarak değerlendirir. Dolayısıyla, ABD menfaatinin Türkiye ile olduğunu görmüştür” dedi.

Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin, köklü bir devlet olarak her zaman dostlarına karşı sadık kalıp, müttefiklerinin yanında olduğunu kaydeden Koçak, “Örneğin Kore savaşında, Kumari muharebesinde Türkler 60 bin Amerikan askerinin hayatını kurtardılar. Soğuk savaş döneminde de her zaman ön koruyucu olmuştur Türkiye. ‘Barış Pınarı’ harekatında, Türkiye haklı olarak vatandaşlarını ve ülkesinin çıkarlarını savunmak için oradaki terörist grupları yok etmek istedi. Vurgulayarak söylemek istiyorum ki bu harekat Kürt kardeşlerimize karşı yapılmamıştır. Kürt kimliğini kullanarak, Türk Kürt ayırımını yaratmaya çalışan bu terörist grupları yok edip Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine dönmeleri için yapılmıştır. Bu da aslında hem Amerika hem de Avrupa için bir iyiliktir. Teşekkür edilmesi lazım. Ama ne yazık ki bazı medya grupları yanlış ve çarpıtılmış bilgilerle yansıtmıştır. Türkler ve Kürtler akrabadır ve hiçbir sorunları yoktur” ifadelerini kullandı.

“Anadolu’daki KOBİ’leri ABD’ye taşıyacağız”

ABD Başkanı Trump’ın hem bir işadamı olarak hem de kendi ülkesinin yararlarını düşünüp ve koruyan bir başkan olarak, o bölgedeki sorunların bölge halkı ve devletlerinin çözmesi gerektiğine inandığını kaydeden Koçak, “Yıllardır o bölge için trilyonlarca dolar harcandı. Başkan Trump haklı olarak bu paraların Amerikan halkına harcanmasının çok daha faydalı olacağını düşündü. Türkiye, bu kısa süren bu harekattan bazı sonuçlar çıkarıp yeni stratejiler oluşturmalı” dedi.

TACCI Başkanı Koçak, yeni oluşturdukları yönetimle Anadolu’dan ABD’ye yönelik ihracatın arttırılması için yeniden yapılanmaya ağırlık vereceklerini belirterek KOBİ’lerin Amerikan pazarına girebilmeleri için köprü görevi üstleneceklerini kaydetti. Koçak, ayrıca ABD’de bulunan Türk Cumhuriyetleri temsilcilikleriyle de yeni işbirlikleri yapacaklarını belirterek, ”TACCI’ye başkan olduğum günden itibaren net bir şekilde ifade etmişimdir, biz sadece Türkiye’nin değil tüm Türk aleminin ticaret odasıyız. Türk dünyasından gelen her işadamına kapımız açık, destek olmak için hazırız” dedi.

TACCI’nin yaşanan son gelişmelerin ardından çok önemli bir rol üstlendiğini belirten Koçak, “Gelinen durum göstermiştir ki Türkiye ekonomik gücünü arttırırsa hem bölgede hem de dünyada gücünü arttırmış olur ve yaptırım tehditlerine maruz kalmaz. Dolayısıyla Türk Amerikan ticaret hacminin artması elzemdir. Bu şekilde her iki tarafta sadece dostluk değil bir de karşılık ekonomik menfaatlerini de göz önünde tutmak zorunda kalacaklardır. TACCI bu meyanda çok önemli rol üstlenmektedir ve iki ülkedeki işadamı ve yatırımcılarına destek olabilir. Gönlümüz, kapımız hiçbir ayırım yapmadan herkese açıktır” şeklinde konuştu.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Madison'da Türk MarkalarıMadison'da Türk Markaları
California'da Yangınlar Nedeniyle Yeni Tahliye EmriCalifornia'da Yangınlar Nedeniyle Yeni Tahliye Emri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Trump açıkladı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Trump açıkladı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IŞİD elebaşı Ebubekir el-Bağdadi kimdir? Gizemli tutukluluktan terör 'devletinin' başına uzanan bir hayat

Karanlık noktalar: Gizemli tutukluluktan terör 'devletinin' başına...

Beyaz Saray paylaştı! ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölümünü böyle izledi

Trump, Bağdadi'nin ölümünü böyle izledi

Son dakika! Trump merakla beklenen açıklamayı yaptı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Trump açıkladı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Alman polisi, bir Türk’ü öldüresiye darp edip sokağa attı

Alman polisi, bir Türk’ü öldüresiye darp edip sokağa attı

ABD'de üniversitede mezunlar partisine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'de mezunlar partisine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Irak'tan iki Suudi kanal hakkında karar

Irak'tan iki Suudi kanal hakkında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.