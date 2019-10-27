‘ABD’yle Ticaret Hacmi Artarsa Olası Yaptırım Riskleri Azalır’

Türk Amerikan Sanayi ve İşadamları Odası (TAACI) Başkanı Dr. Ali Koçak, ABD’nin Türkiye’ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, Türk ve Amerikalı işadamlarını iki ülkeye karşılıklı yatırım yapmaya davet etti. Koçak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkartılması hedefine ulaşılması için iki ülke işadamlarının derhal kolları sıvaması gerektiğini kaydetti. Ali Koçak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması halinde gelecekte alınabilecek olası yaptırım kararlarının siyasiler tarafından kolaylıkla alınamayacağını kaydetti. Koçak, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının kaldırmasının ardında VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, “ ‘Barış Pınarı’ harekatının daha fazla ilerlemeden ve Türkiye lehine başarılı bir şekilde tamamlanmasına, iş dünyası olarak sevindik ve memnun kaldık. Bu vesileyle Mehmetçik ve siyasilere teşekkür ederiz. Amerika tarihte her büyük devletin yaptığı gibi, çıkarlarını değişik açılardan bakarak değerlendirir. Dolayısıyla, ABD menfaatinin Türkiye ile olduğunu görmüştür” dedi.

Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin, köklü bir devlet olarak her zaman dostlarına karşı sadık kalıp, müttefiklerinin yanında olduğunu kaydeden Koçak, “Örneğin Kore savaşında, Kumari muharebesinde Türkler 60 bin Amerikan askerinin hayatını kurtardılar. Soğuk savaş döneminde de her zaman ön koruyucu olmuştur Türkiye. ‘Barış Pınarı’ harekatında, Türkiye haklı olarak vatandaşlarını ve ülkesinin çıkarlarını savunmak için oradaki terörist grupları yok etmek istedi. Vurgulayarak söylemek istiyorum ki bu harekat Kürt kardeşlerimize karşı yapılmamıştır. Kürt kimliğini kullanarak, Türk Kürt ayırımını yaratmaya çalışan bu terörist grupları yok edip Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine dönmeleri için yapılmıştır. Bu da aslında hem Amerika hem de Avrupa için bir iyiliktir. Teşekkür edilmesi lazım. Ama ne yazık ki bazı medya grupları yanlış ve çarpıtılmış bilgilerle yansıtmıştır. Türkler ve Kürtler akrabadır ve hiçbir sorunları yoktur” ifadelerini kullandı. “Anadolu’daki KOBİ’leri ABD’ye taşıyacağız”

ABD Başkanı Trump’ın hem bir işadamı olarak hem de kendi ülkesinin yararlarını düşünüp ve koruyan bir başkan olarak, o bölgedeki sorunların bölge halkı ve devletlerinin çözmesi gerektiğine inandığını kaydeden Koçak, “Yıllardır o bölge için trilyonlarca dolar harcandı. Başkan Trump haklı olarak bu paraların Amerikan halkına harcanmasının çok daha faydalı olacağını düşündü. Türkiye, bu kısa süren bu harekattan bazı sonuçlar çıkarıp yeni stratejiler oluşturmalı” dedi. TACCI Başkanı Koçak, yeni oluşturdukları yönetimle Anadolu’dan ABD’ye yönelik ihracatın arttırılması için yeniden yapılanmaya ağırlık vereceklerini belirterek KOBİ’lerin Amerikan pazarına girebilmeleri için köprü görevi üstleneceklerini kaydetti. Koçak, ayrıca ABD’de bulunan Türk Cumhuriyetleri temsilcilikleriyle de yeni işbirlikleri yapacaklarını belirterek, ”TACCI’ye başkan olduğum günden itibaren net bir şekilde ifade etmişimdir, biz sadece Türkiye’nin değil tüm Türk aleminin ticaret odasıyız. Türk dünyasından gelen her işadamına kapımız açık, destek olmak için hazırız” dedi.