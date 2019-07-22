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Abe: “Japonya, İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösterecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

İran ile ABD arasında ara bulucu rolü üstlenen Japonya Başbakanı Şinzo Abe, iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı göstermek istediğini ifade etti.Japonya’da Üst Meclis seçimlerini iktidar koalisyonunun kazanmasının ardından Başbakan Şinzo Abe basın toplantısı düzenledi.

Abe: “Japonya, İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösterecek”

İran ile ABD arasında ara bulucu rolü üstlenen Japonya Başbakanı Şinzo Abe, iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı göstermek istediğini ifade etti.
Japonya’da Üst Meclis seçimlerini iktidar koalisyonunun kazanmasının ardından Başbakan Şinzo Abe basın toplantısı düzenledi. İran ve ABD arasındaki gerginliğe değinen Abe, “İran’la uzun zamandır bir dostluğa sahibiz. Cumhurbaşkanı ve diğer liderlerle çok gez görüştüm. Ne yapılması gerektiğine dair herhangi bir karar vermeden önce Japonya, İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı göstermek istiyor” dedi. Tokyo’nun ABD yönetiminin ne düşündüğü ve hangi sonuca ulaşmayı planladığı hakkında bilgi toplaması gerektiğini belirten Abe, iki önemli müttefikin yakın temasta olduğunu da sözlerine ekledi.
İran, Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki gerginliğin azaltılması için Japonya’dan ara bulucu rolü üstlenmesini talep etmiş, Japonya da İran’ın çağrısına olumlu yanıt vermişti.
Öte yandan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yarın Güney Kore’ye 2 günlük bir ziyaret gerçekleştirecek. Bolton‘un Güney Kore ziyareti öncesinde Japonya’da temaslarda bulunacağı belirtildi. Japonya’nın Güney Kore’ye yönelik ileri teknoloji ürünü malzemeler üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırma kararı almasının ardından iki ülke arasında artan gerilimin gölgesinde gerçekleşecek ziyarette Bolton’un, iki ülkeye de sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yapması bekleniyor.

Abe: “Japonya, İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösterecek”

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