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Abe: "Kim Jong Un önemini anlamış olmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 09:31 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ikinci Kuzey Kore-ABD zirvesinin ardından, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un ABD’nin kaçırılan Japon vatandaşları konusuna verdiği önemi anlamış olabileceğini söyledi.Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Salı günü Tokyo’daki bir meclis oturumunda Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japonya vatandaşlarının durumuna ilişkin konuştu.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ikinci Kuzey Kore-ABD zirvesinin ardından, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un ABD’nin kaçırılan Japon vatandaşları konusuna verdiği önemi anlamış olabileceğini söyledi.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Salı günü Tokyo’daki bir meclis oturumunda Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japonya vatandaşlarının durumuna ilişkin konuştu. Bir meclis üyesinin, sorunu çözme umutlarının, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında gerçekleşen ikinci zirvenin bir anlaşmaya varılmadan sonlanması nedeniyle sonuçsuz kalabileceğini söylemesi üzerine Abe, Trump’ın kaçırılan Japon vatandaşları konusunu söz konusu zirvede gündeme getirdiğini hatırlattı. Kim Jong Un’un, ABD’nin konuyla ilgili ciddi bir endişe duyduğunu öğrendiğini düşündüğünü belirten Abe, bunu zirvenin iyi bir sonucu olarak değerlendirdiğini söyledi.

Eski başbakan örneği
Sorunun çözümü için en etkili yolu aradığını kaydeden Abe, eski Japonya Başbakanı Junichiro Koizumi’nin 2002’de Kuzey Kore’ye yaptığı ve 5 Japon vatandaşının ülkeye dönüşü ile sonuçlanan ziyareti hatırlattı. Sorunun çözümü için geçmiş deneyimlerden yararlanacağını vurgulayan Abe, kendisine sunulan her şanstan yararlanacağını da sözlerine ekledi.

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