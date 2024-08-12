'Abe sıcaktır' dedi, sosyal medyada gündem oldu! Milyonlar onu konuşuyor: Ünlüler bile kullandı

Şubat ayında Anzele Parkı Havuzu’ndaki balıkları çekmek için Anzele’ye giden İHA muhabiri, balıkları bulamayınca havuzun soğuk sularında yüzen Halil Alasan adındaki çocuğun videosunu çekti. Kendisine mikrofon uzatılan Alasan, soğuktan titreyip “Abe sıcaktır” diyerek röportaj verdi. Kavurucu sıcaklara karşı viral olan Alasan’ın röportajı, kısa sürede milyonların yaz içeriği oldu.

İHA muhabirine tekrar konuşan Alasan, fenomen olduğu için çok mutlu olduğunu, ancak kimi zaman fotoğraf çekinmekten sıkıldığını söyledi.

“ÜNLÜLER SESİMİ KULLANIP VİDEO ÇEKİYOR”

Alasan, “Beni gören herkes fotoğraf ve video çekiyor. Ben de kırmayıp taleplerini karşılıyorum. Artık herkes beni tanıyor. Birçok ünlü benim sesimi kullanarak videolar çekiyor. Bir zamandan sonra artık sıkılıyorum. Bazen de fotoğraf çektirmek isteyenlere sıkıldığımı söylüyorum. Kışın soğuk olmasına rağmen suya girmiştim. Ondan titriyordum” dedi.

Vatandaşlardan Murat Alasan, Halil’in Diyarbakır’ı şivesiyle tanıttığını ve kente güzel bir katkı olduğunu dile getirdi.

Alasan, şunları kaydetti:

“Halil sürekli Anzele suyuna giriyor. Biz böyle fenomen olacağını beklemiyorduk. Onun için de çok güzel oldu. İnşallah ailesine de bir katkısı olmuştur. İnşallah güzel sonuçlar alır. Birçok insan kendisiyle fotoğraf ve video çekiyor. Kendini tanıtması çok güzel. Tatlı bir çocuk kendisi. Şivesiyle Diyarbakır’ı tanıttı.” (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır