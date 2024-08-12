HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Abe sıcaktır' dedi, sosyal medyada gündem oldu! Milyonlar onu konuşuyor: Ünlüler bile kullandı

'Abe sıcaktır' dedi, sosyal medyada gündem oldu! Milyonlar onu konuşuyor: Ünlüler bile kullandı

12.08.2024 12:53
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
3 yavru kediyi sopayla vurarak öldürdü, o anlar kamerada

3 yavru kediyi sopayla vurarak öldürdü, o anlar kamerada

Kuşadası'nda civalı muska paniği

Kuşadası'nda civalı muska paniği

Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin soğutma sisteminde yangın çıktı

Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin soğutma sisteminde yangın çıktı

İçerik devam ediyor
12.08.2024 12:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da, Anzele süs havuzunda şubat ayındaki soğuğa rağmen yüzen 12 yaşındaki Halil Alasan, titreyerek verdiği röportajda “Abe sıcaktır” sözleriyle gündem olmuştu. Birçok fenomen ve sosyal medya kullanıcısının yaz içeriği olan o sesin sahibi Halil, tekrar konuştu. Fenomen olduğu için çok mutlu olduğunu ancak bazen fotoğraf çekinmekten sıkıldığını söyleyen Halil, "Artık herkes beni tanıyor. Birçok ünlü benim sesimi kullanarak videolar çekiyor" dedi.

Şubat ayında Anzele Parkı Havuzu’ndaki balıkları çekmek için Anzele’ye giden İHA muhabiri, balıkları bulamayınca havuzun soğuk sularında yüzen Halil Alasan adındaki çocuğun videosunu çekti. Kendisine mikrofon uzatılan Alasan, soğuktan titreyip “Abe sıcaktır” diyerek röportaj verdi. Kavurucu sıcaklara karşı viral olan Alasan’ın röportajı, kısa sürede milyonların yaz içeriği oldu.

AW265521_03

İHA muhabirine tekrar konuşan Alasan, fenomen olduğu için çok mutlu olduğunu, ancak kimi zaman fotoğraf çekinmekten sıkıldığını söyledi.

AW265521_04

“ÜNLÜLER SESİMİ KULLANIP VİDEO ÇEKİYOR”

Alasan, “Beni gören herkes fotoğraf ve video çekiyor. Ben de kırmayıp taleplerini karşılıyorum. Artık herkes beni tanıyor. Birçok ünlü benim sesimi kullanarak videolar çekiyor. Bir zamandan sonra artık sıkılıyorum. Bazen de fotoğraf çektirmek isteyenlere sıkıldığımı söylüyorum. Kışın soğuk olmasına rağmen suya girmiştim. Ondan titriyordum” dedi.

AW265521_05

Vatandaşlardan Murat Alasan, Halil’in Diyarbakır’ı şivesiyle tanıttığını ve kente güzel bir katkı olduğunu dile getirdi.

AW265521_06

Alasan, şunları kaydetti:

“Halil sürekli Anzele suyuna giriyor. Biz böyle fenomen olacağını beklemiyorduk. Onun için de çok güzel oldu. İnşallah ailesine de bir katkısı olmuştur. İnşallah güzel sonuçlar alır. Birçok insan kendisiyle fotoğraf ve video çekiyor. Kendini tanıtması çok güzel. Tatlı bir çocuk kendisi. Şivesiyle Diyarbakır’ı tanıttı.” (İHA)

AW265521_07

AW265521_08

AW265521_09

AW265521_10Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır sıcaklık
En Çok Okunan Haberler
Kerem G.Saray'a veda ediyor! Anlaşma sağlandı, resmi açıklama bekleniyor

Kerem G.Saray'a veda ediyor! Anlaşma sağlandı, resmi açıklama bekleniyor

Acil servisler dolup taşıyor! 'Ciddi derecede artış var'

Acil servisler dolup taşıyor! 'Ciddi derecede artış var'

Doktorun intiharı anbean kamerada! Sosyal medya paylaşımı her şeyi anlatıyor

Doktorun intiharı anbean kamerada! Sosyal medya paylaşımı her şeyi anlatıyor

Yunanistan'da yangın krizi! Ülkenin yarısı "kırmızı alarm" altında: Görüntüler korkunç...

Yunanistan'da yangın krizi! Ülkenin yarısı "kırmızı alarm" altında: Görüntüler korkunç...

8 milyon aracı kapsayacak! Akaryakıt alırken bunu yapamayacaksınız: Adım adım anlattı, Darphane'ye bildirilecek

8 milyon aracı kapsayacak! Akaryakıt alırken bunu yapamayacaksınız: Adım adım anlattı, Darphane'ye bildirilecek

Güney Kıbrıs açıklarında binden fazla komando hazır bekletiliyor

Güney Kıbrıs açıklarında binden fazla komando hazır bekletiliyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.