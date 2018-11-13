Abe ve Pence'den Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesi için iş birliği kararı

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, iki ülke arasındaki ticari iş birliğini artırma ve nükleer silahlardan arındırılması için Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Abe, Kuzey Kore'yi ve diğer konuları ele almak üzere Tokyo'da bulunan ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi.

Abe, görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, Pence ile nükleer ve füze programlarından vazgeçmesi için Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının "tamamen" uygulanması gerektiği konusunda fikir birliğine vardıklarını belirtti.

Japonya Başbakanı Abe, Japonya ve ABD arasındaki bağların gücüne vurgu yaparken, Pence de Hint-Pasifik bölgesi için örnek bir anlaşma olacak mal ve hizmet ticaretine ilişkin ikili anlaşmada karara varmak yönündeki umudunu ifade etti.

ABD'nin, Kuzey Kore'ye yönelik diplomatik ve ekonomik baskıları sürdüreceğini kaydeden Pence, Hint-Pasifik ülkelerini, Kuzey Kore nükleer silahlardan tamamen arınana kadar baskı ve yaptırım uygulamayı sürdürmeye çağırdı.