HABER

Abe ve Trump telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2019 09:32 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, Abe’nin İran ziyareti öncesi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Yarın İran’a üç günlük bir ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, Abe’nin İran ziyareti öncesi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Yarın İran’a üç günlük bir ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga görüşmenin içeriği ile ilgili yaptığı açıklamada, Trump ve Abe’nin İran konusu dahil olmak üzere bölgesel durumlar hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Telefon görüşmesinde Abe’nin Trump’a, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldiğinde gerginliğin azaltılması çağrısı yapacağını ilettiği öğrenildi. Görüşmede ayrıca bu ay sonunda Japonya’nın Osaka şehrinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’nin de gündeme geldiği kaydedildi.

Amaç tansiyonu düşürmek
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono geçen hafta yaptığı açıklamada Abe’nin İran ziyaretini kamuoyuyla paylaşmış, ülkesinin ABD ve İran’la olan güçlü ilişkilerini kullanarak bölgedeki tansiyonu düşürmek için çaba sarf edeceğini belirtmişti.

Uzun zaman sonra ilk
Bu yıl İran ile diplomatik ilişkilerinin 90. yılını kutlayan Japonya’da İran’ı ziyaret eden son başbakan 1878’de Takeo Fukuda olmuştu.
Bu nedenle, üç günlük programı kapsamında İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesi beklenen Abe’nin gezisi Japonya için büyük önem taşıyor. Orta Doğu’da istikrardan yana olan Japonya’nın, İran - ABD krizinin çözümünde arabulucu rolü oynayabileceği ifade ediliyor.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez
Bakan Soylu’dan Kızılay Küçükçekmece Şubesi’ne tebrikBakan Soylu’dan Kızılay Küçükçekmece Şubesi’ne tebrik

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

'İran atom bombası imal etmeye çok yakın'

'İran atom bombası imal etmeye çok yakın'

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Tehdit ve yaptırım dili kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İzlanda tepkisi!

Devlet Bahçeli'den İzlanda tepkisi!

Bergama Belediye Başkanı'ndan tartışmalara yol açan kararla ilgili açıklama

Bergama'da tartışmalara yol açan kararla ilgili açıklama

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Seyit Torun ifadeye çağrılacak

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrılacak

Fatih Erbakan'dan muhalefete tepki: Millet bıkmıştır

Erbakan'dan muhalefete tepki: Millet bıkmıştır

İzlanda'da yaşananlara Türkiye'den peş peşe sert tepki!

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.