Abe ve Trump zirvenin ardından telefonda görüştü

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, ikinci ABD-Kuzey Kore zirvesinin ardından telefonda görüştü.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam’da gerçekleştirilen ikinci ABD-Kuzey Kore zirvesinin ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Başbakan Abe, zirvenin detayları ile ilgili Trump’tan bilgi aldığını söyledi. Sonucu memnuniyetle karşıladığını kaydeden Abe, Japonya’nın, Trump’ın kolay taviz vermeyen tavrını, yapıcı görüşmelere devam etme iradesini ve Kuzey Kore’yi somut adımlar atma yönünde zorlama kararını destekleyeceğini vurguladı.

Japon vatandaşları gündeme geldi

Abe ayrıca, Trump’ın kendisine, çarşamba günü Kim Jong Un ile birebir gerçekleştirdiği görüşmede Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının durumunu gündeme getirdiğini söylediğini aktardı. Abe, Kim Jong Un ve Trump’ın birlikte yedikleri yemekte, konunun ikinci kez gündeme geldiğini de ifade etti.

Geçtiğimiz yıl basına yansıyan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yüz yüze görüşme isteğini bir kez daha tekrarlayan Abe, "Bir dahaki sefere Kim Jong Un ile buluşmaya kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Abe, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları ile nükleer ve füze sorunlarının çözümü noktasında Japonya ve ABD’nin süreci yakın işbirliği ile koordine edeceğini de sözlerine ekledi.