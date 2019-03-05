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Abe’den Kuzey Kore ile müzakere sinyali

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 09:28 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japon vatandaşlarının kaçırılması sorununun çözümü için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşme müzakerelerine hazır olduğunu belirtti.Japonya ve Kuzey Kore arasındaki başlıca sorunlardan olan Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının durumu, dün Japonya’daki bir meclis oturumunda gündeme geldi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japon vatandaşlarının kaçırılması sorununun çözümü için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşme müzakerelerine hazır olduğunu belirtti.
Japonya ve Kuzey Kore arasındaki başlıca sorunlardan olan Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının durumu, dün Japonya’daki bir meclis oturumunda gündeme geldi. Bir meclis üyesinin Kuzey Kore lideriyle doğrudan görüşmelere hazır olup olmadığı sorusuna yanıt veren Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları meselesinin, iki ülke arasında görüşmeler yapılmadan çözülemeyecek iki taraflı bir mesele olduğunu söyledi. Abe, sorunun çözümünün Japonya ve Kuzey Kore liderleri arasındaki diyalog ile mümkün olacağına inandığını vurguladı.

"Japonya doğruyu söylüyor"
Geçtiğimiz Aralık ayında Güney Kore’ye ait bir geminin Japon Öz Savunma Kuvvetlerine bağlı bir devriye uçağına Japon Denizi’nde atış radarını kitlemesi olayına da değinen Abe, olayın Güney Kore tarafından reddedildiğini hatırlattı. Japonya’nın doğruyu söylediğini ve doğru olan tarafın her zaman bir avantajı olduğunu kaydeden Abe, Japonya’nın olaya ait olduğu iddia edilen telsiz kayıtlarını kamuoyuyla paylaştığını hatırlatarak, ülkesinin olaya dair kanıt gösterdiğinin altını çizdi. Abe, diğer ülke donanmalarının da gerçeği bildiğine inandığını söyledi.

"Kuzey Kore sorunu için koordinasyon şart"
Abe, konuşmasında bölgesel ilişkiler hakkında da açıklamalarda bulundu. Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore arasındaki yakın koordinasyonun Kuzey Kore sorununu ele almada şart olduğunu söyleyen Abe, Tokyo’nun Seul’le olan ortaklığının Güney Kore’de yaşayan Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlama noktasında çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

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