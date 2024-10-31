Abi Baran Güran, Diyarbakır Barosu'nu neden azlettiğini açıkladı! Eski baro başkanını işaret etti

Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolmasının ardından 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın dava süreci devam ediyor. 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak 4 sanık hakkında hakimin vereceği karar merak edilirken, 10 klasörden oluşan dosyada soruşturma sürecinde elde edilen belge ve tutanaklar incelenmeye devam ediyor.

VEKALETİ GERİ ÇEKTİ

Ailesinde şüpheli bulunmayan tek kişi olarak Narin Güran’ın cenazesini teslim alan abisi Baran Güran, cinayetle ilgili araştırma ve davada destek olması için Diyarbakır Barosu’na vekalet vermişti. Ancak Güran, kısa süre sonra Diyarbakır Barosu’nu azletme kararı aldı.

"HAREKET ETTİĞİNİ DÜŞÜNEREK KENDİSİNİ VEKİLLİKTEN AZLEDİYORUM”

Medyascope'tan Ferit Demir'in haberine göre, Baran Güran, noter aracılığıyla gönderdiği azilname dilekçesinde, eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren’in, EKOL TV’de Armağan Çağlayan moderatörlüğünde sunduğu bir programda verdiği yanıtlardan dolayı tarafsızlığına güvenini yitirdiğini belirtti. Güran, “16 Ekim tarihinde katıldığı programda, şahsım ve aile üyelerim hakkında masumiyet karinesini görmezden gelecek şekilde hareket ettiğini düşünerek kendisini vekillikten azlediyorum” dedi.

Diyarbakır Barosu yetkilileri ise Baran Güran tarafından azledilmenin davanın seyrinde bir sorun yaratmadığını söyledi.