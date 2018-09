'Abi' diye not bıraktığı aracın sahibi kadın çıktı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da park halindeki otomobile kullandığı otomobille çarpan sürücü, aracın camına 'Abi arabana ben çarptım' notunu ve cep telefonu numarasını bıraktı. Sürücünün 'Abi' diye başlayan not bıraktığı aracın sahibinin kadın olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün sabah Şehit Fethi Bey Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 07 KD 080 plakalı otomobile, başka bir otomobil çarptı. Kazada park halindeki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, diğer aracın sürücüsü çarptığı aracın camına not bıraktı. Otomobile bırakılan notta, "Abi arabana ben çarptım. Cezaevinde çalıştığım için telefon yasak. Akşam 19.30'da beni arar mısın?" diyerek cep telefonu numarasını bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Kazanın ardından camına 'Abi' diye başlayan not bırakılan araç sahibinin Nermin Ü. olduğu ortaya çıktı. Nermin Ü.'nün olayla ilgili şikayetçi olmadığı, tarafların anlaştığı belirtildi.

