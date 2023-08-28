Abi-kardeş arasında silahlı çatışma! Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar

İddiaya göre, İstanbul'dan yola çıkan E.A., Esentepe Mahallesi Şehit Süleyman Sokak’ta bulunan baba ocağına geldi. Burada, E.A. ile abisi A.A. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kavga dönüştü. Sokağa taşan kavgada, yanında bulunan tabancaları çıkartan abi-kardeş birbirlerine rast gele ateş açtı.

Facianın eşiğinden dönülen olayda sokakta bulunan insanlar kaçışırken, baba M.A. araya girerek kavgayı sonlandırıldı. Kardeşler bindikleri araçlarla kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine, adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağa giriş ve çıkışları kapatırken, olay yerinde incelemelerde bulundu. Tabancadan çıkan kurşunların sokaktaki iki araca isabet ettiği görüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Polis, kaçan kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

