HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Abi-kardeş arasında silahlı çatışma! Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar

Abi-kardeş arasında silahlı çatışma! Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar

28.08.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde E.A. (35) ile ağabeyi A.A. (40) arasında tartışma çıktı. Abi-kardeş arasındaki sebebi bilinmeyen tartışma, daha sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada, iki kardeş birbirine silah çekip kurşun yağdırdı. Kurşunlar iki araca isabet ederken, polis kaçan kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı. İşte detaylar...

Abi-kardeş arasında silahlı çatışma! Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar

İddiaya göre, İstanbul'dan yola çıkan E.A., Esentepe Mahallesi Şehit Süleyman Sokak’ta bulunan baba ocağına geldi. Burada, E.A. ile abisi A.A. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kavga dönüştü. Sokağa taşan kavgada, yanında bulunan tabancaları çıkartan abi-kardeş birbirlerine rast gele ateş açtı.

AW017984_06

Facianın eşiğinden dönülen olayda sokakta bulunan insanlar kaçışırken, baba M.A. araya girerek kavgayı sonlandırıldı. Kardeşler bindikleri araçlarla kaçarak uzaklaştı.

AW017984_05

İhbar üzerine, adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağa giriş ve çıkışları kapatırken, olay yerinde incelemelerde bulundu. Tabancadan çıkan kurşunların sokaktaki iki araca isabet ettiği görüldü.

AW017984_04

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Polis, kaçan kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.

AW017984_02

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Krizde yeni gelişme! Tüm sınırlar kapatılacak...Krizde yeni gelişme! Tüm sınırlar kapatılacak...
Fransa'ya 48 saat süre verilmişti! Macron'dan açıklama: 'Geri çekmeyeceğiz'Fransa'ya 48 saat süre verilmişti! Macron'dan açıklama: 'Geri çekmeyeceğiz'
Anaokulunda korkutan yangın! Panik anlarıAnaokulunda korkutan yangın! Panik anları
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Silahlı çatışma

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.