Abiden tüyler ürperten sözler! Narin kaybolduktan 4 gün sonra çekildi! ‘Anne neredeyse ortaya çıkacak anne’

Diyarbakır’da Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan 8 yaşındaki Narin’in cesedi evinden 1 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresinde çuvalın içinde, üzeri taş ve çalılarla bulunması tüm yurdu yasa boğmuştu. Olayın ardından 23 kişi gözaltına alınırken, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

ABİ ENES’TEN TÜYLER ÜRPERTEN SÖZLER

Narin kaybolduktan 4 gün sonra sosyal medyaya yüklenen bir video ortaya çıktı.

25 Ağustos’ta yüklenen videoya anne Yüksel Güran’ın koynunda ağlayan abi Enes Güran’ın sözleri gündeme ‘acaba Narin’in bulunmasını istemiyor muydu?’ dedirtti.

‘‘ANNE NARİN KÖYDE ANNE’’

Abi Enes Güran, elinde telefon ile, ilk olarak ağlayarak ‘Anne Narin köyde anne’ diyerek başını annesine yasladığı görülürken, ardından Kürtçe olarak, ‘Eve gelecek, ben biliyorum eve gelecek’ diyerek ağıt yaktığı görülüyor.

‘‘ANNE NEREDEYSE ÇIKACAK ORTAYA’’

Görüntülerde abi Enes Güran’ın annesine baktıktan sonra Türkçe olarak ‘Anne neredeyse çıkacak ortaya anne. Vallahi çıkacak ortaya’’ sözlerini söylediği duyuldu.