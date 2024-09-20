HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Abiden tüyler ürperten sözler! Narin kaybolduktan 4 gün sonra çekildi! ‘Anne neredeyse ortaya çıkacak anne’

Abiden tüyler ürperten sözler! Narin kaybolduktan 4 gün sonra çekildi! ‘Anne neredeyse ortaya çıkacak anne’

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
20.09.2024 12:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Ağustos’ta Diyarbakır’da kaybolan ve 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran hakkındaki soruşturma devam ediyor. 23 kişinin gözaltına alındığı 8 yaşındaki Narin’in kaybolduktan 4 gün sonraki abisi Enes Güran’ın bir videosu gündem bomba gibi düştü. Abinin ağlayarak Kürtçe ve Türkçe olarak konuştuğu videoda ‘Biliyorum gelecek, Anne neredeyse ortaya çıkacak anne’ dediği görüldü.

Abiden tüyler ürperten sözler! Narin kaybolduktan 4 gün sonra çekildi! ‘Anne neredeyse ortaya çıkacak anne’

Diyarbakır’da Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan 8 yaşındaki Narin’in cesedi evinden 1 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresinde çuvalın içinde, üzeri taş ve çalılarla bulunması tüm yurdu yasa boğmuştu. Olayın ardından 23 kişi gözaltına alınırken, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

narin1

ABİ ENES’TEN TÜYLER ÜRPERTEN SÖZLER

Narin kaybolduktan 4 gün sonra sosyal medyaya yüklenen bir video ortaya çıktı.

enes10

25 Ağustos’ta yüklenen videoya anne Yüksel Güran’ın koynunda ağlayan abi Enes Güran’ın sözleri gündeme ‘acaba Narin’in bulunmasını istemiyor muydu?’ dedirtti.

narin3

‘‘ANNE NARİN KÖYDE ANNE’’

Abi Enes Güran, elinde telefon ile, ilk olarak ağlayarak ‘Anne Narin köyde anne’ diyerek başını annesine yasladığı görülürken, ardından Kürtçe olarak, ‘Eve gelecek, ben biliyorum eve gelecek’ diyerek ağıt yaktığı görülüyor.

enes9

‘‘ANNE NEREDEYSE ÇIKACAK ORTAYA’’

Görüntülerde abi Enes Güran’ın annesine baktıktan sonra Türkçe olarak ‘Anne neredeyse çıkacak ortaya anne. Vallahi çıkacak ortaya’’ sözlerini söylediği duyuldu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kayıp Narin Güran
En Çok Okunan Haberler
Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Tavşantepe'nin sırrı çözülüyor! Çocuklar için ilk rapor hazırlandı

Tavşantepe'nin sırrı çözülüyor! Çocuklar için ilk rapor hazırlandı

Orta Doğu yangın yeri!

Orta Doğu yangın yeri!

Akaryakıta zam bekleniyor

Akaryakıta zam bekleniyor

Narin Güran’ın dişlerine ne oldu? Yürek sızlatan bir ihtimal daha!

Narin Güran’ın dişlerine ne oldu? Yürek sızlatan bir ihtimal daha!

Meral Akşener'den aylar sonra yeni fotoğraf! Son hali...

Meral Akşener'den aylar sonra yeni fotoğraf! Son hali...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.