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Abisi ile tartışıp aracını yaktı

21.12.2020 00:30 | Son Güncelleme:
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Abisi ile tartışıp aracını yaktı

Gaziantep’te, bir şahıs tartıştığı abisinin otomobilini yaktı.Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesine bağlı Abdulhamithan Mahallesinde yaşayan Mahmut Y.

Gaziantep’te, bir şahıs tartıştığı abisinin otomobilini yaktı.
Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesine bağlı Abdulhamithan Mahallesinde yaşayan Mahmut Y. Kardeşi Mustafa Y. ile ailevi problemlerden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmadan sonra Mustafa Y. ağabeyinin evinin önünde park halinde olan otomobilini kundakladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen otomobil kullanılmaz hale gelirken Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timlerin titiz çalışması sonucu Mustafa Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abisi ile tartışıp aracını yaktı

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