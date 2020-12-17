Abisi koranadan ölen Cansu Taşkın isyan etti! 'Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan...'

Model ve sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın'ın abisi geçtiğimiz pazar günü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından acı haberi veren Taşkın, yaşadığı büyük üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.

Taşkın'ın abisinin ölümünün ardından ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı. Uçankuş TV'de ekrana gelen Canlı Masa programında konuşulan iddia Taşkın'ın geçtiğimiz günlerde bir doğum günü partisi verdiği abisinin bu partide virüs kapıp yaşamını yitirdiği idi.

"DOĞUM GÜNÜNDE KAPMA İHTİMALİ YOK"

Programın sunucularından olan Erol Köse ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek "Adam doğum günü partisinden bir gün sonra gidip test yaptırmış. Bu virüsün kuluçka süresi var doğum gününde kapma ihtimali yok" dedi.

"AİLEMİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Konu hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan Cansu Taşkın, "Göz önünde ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir genç kız olmanın zorluklarını zaman zaman çok ağır ve asılsız haberlerle ödediğim doğrudur. Ailecek kenetlendiğimiz bu dönemde acı kaybımız üzerinden yapılan asılsız haberlere itibar edilmemesi ve acımıza saygı duyulmasını önemle rica ederim. Ailem adına bu açıklamayı yapmak zorundayım ve onları korumaya sonsuza kadar devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

